Başkan Bakıcı’nın hafta sonu ziyaretleri

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı yoğun geçen bir haftanın ardından hafta sonunda da ziyaretlerine devam ederek hemşehrileri ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı hafta sonunda beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte Semerkand Derneği'ni ziyaret ederek dernek üyeleri ile bir araya geldi. Dernek binasında Dernek Başkanı İsmail Durmuş ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Başkan Bakıcı burada dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti. Dernek faaliyetleri hakkında bilgi alan ve Bozüyük genelinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Bakıcı Semerkand Derneği üyeleri ile bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Soğuk kış gününde gönüllerimizi ısıtan bir akşam yaşadık. Emekleri için tüm dernek üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim birliğimizi daim etsin" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve birbirinden değerli ilahilerin seslendirildiği programda konuşan dernek Başkanı İsmail Durmuş ise Başkan Bakıcı'ya teşekkür etti.

Başkan Bakıcı Semerkand Derneği ziyaretinin ardından Cemalettin Köklü Parkı'nda yapılan doğu günü etkinliğine katıldı. İlk yaş gününü kutlayan minik Özer Asil'in yanında olan Başkan Bakıcı "Rabbim sağlıklı, huzurlu ömür nasip etsin" dedi. Minik Özer'in ailesi ile de görüşen Başkan Bakıcı aileyi tebrik ederek Özer için hayırlı ömür temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA