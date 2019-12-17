Başkan Barışan’dan “sözleşmeli öğretmenliği bitirin” çağrısı

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Muş İl Başkanı Mahir Barışan, sözleşmeli öğretmenliğin bitirilmesi gerektiğini ifade ederek, aileleri birleştirme çağrısında bulundu.

Sendika binasında basın açıklaması yapan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Muş İl Başkanı Mahir Barışan, sözleşmeli öğretmenler için eşit özlük hakları ve kadro talebiyle ilgili "Bir öğretmen düşünün ki diğer tüm çalışanlar mesai bitiminde evine, ailesine giderken, o aile hasreti kokan soğuk bir dört duvar içine doğru yürümektedir. Diğer tüm ebeveynler çocuklarıyla hafta sonu planları yaparken, o eş ve çocuk hasretiyle kahrolmaktadır. Herkes aklıyla, bedeniyle kendisini işine verip coşkuyla çalışırken, o bedeniyle sınıfta, aklıyla uzak düşmüş yuvasındadır. İşte o, sözleşmeli öğretmendir ve tasavvurun ötesinde acı bir Türkiye gerçeğidir" dedi.

Bugün bu alanda sözleşmeli öğretmenlerle birlikte adalete ve hakkaniyete, insan haklarına ve çalışma ahlakına aykırı bir uygulamaya son verilmesi taleplerini haykırmak için toplandıklarını ifade eden Başkan Barışan, "Geleceğin nesillerini yetiştirmenin övüncünü yaşamak isteyen kamu görevlisini ailesinden ayrı, çocuklarına hasret bırakan sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının mağduriyetlerine "dur" demeye geldik. Bilinmelidir ki kamu hizmetlerinde kalite, süreklilik, kapsayıcılık ve güvenlik kadar, kamu görevlilerinin istihdam şekli, çalışma şartları, mali, sosyal ve özlük hakları da önemlidir. Kamu görevlilerinin "genellik, adillik, eşitlik" ilkelerine uygun hükümlerle muhatap olması, "saygın iş" anlayışının bir gereğidir. Anayasanın, "asli ve sürekli nitelikteki kamu hizmetlerinin kamu görevlileri eliyle yürütülmesi" gerektiğine ilişkin hükmü ortadayken ve aynı unvanda kadrolu statüde istihdam olmasına rağmen, eğitim öğretim hizmetinde sözleşmeli öğretmen çalıştırılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Sözleşmeli öğretmen istihdamı, gerek sözleşmeli eğitimciler gerek istihdamı gerçekleştiren kurumlar gerekse farklı statüdeki personelden aynı kamu hizmetini alan öğrenci ve ebeveynler açısından ciddi sorun oluşturmaktadır. Sözleşmeli öğretmenlik, kabul edilmiş hatanın tekrarı, geçmiş sıkıntıları unutmanın, aynı kısır döngüyü yeniden kurup birçok değeri heba etmenin adıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA