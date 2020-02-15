Başkan Başdaş ve Demirezen Konak’a sevgi saçtı

Göreve geldiği günden bu yana sahalardan hiç ayrılmayan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'le birlikte 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Konak Meydanı'nda vatandaşlara nergis dağıttı. 3500 adet nergisin dağıtıldığı programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bu örnek davranış vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

Sevgi emek vermektir

Sevginin bir gün ile sınırlanmayacak kadar yüce bir değer olduğunu ifade eden Başkan Başdaş, "Sevmek inanmaktır, yaşamaktır. Huzurlu ve mutlu bir yaşamın anahtarıdır. Sevdiğiyle sevgisini paylaşmaktır. Emek vermektir, bağlılık duymaktır. Bizim sevdamız Konak ilçemize hizmettir. Hizmet aşkıyla ilimize, ilçemize ve tüm İzmirli hemşehrilerimize yürekten bağlıyız. Bu bağlılıkla gece gündüz demeden, yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

Uğur Başkanımız ilçemize renk kattı

Konak'ta yaşanan sevgi selinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başdaş, "Bugün çok güzel bir çalışmaya imza attık. Bayındır'da Belediye Başkanlığını kazanarak bizlere büyük bir mutluluk yaşatan Belediye Başkanımız Uğur Demirezen'in katılımıyla ilçeden getirilen nergisleri Konak'ta vatandaşlarımıza dağıttık. Vatandaşlarımızın gösterdiği sevgi seli bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Sevgi her şeyin başıdır. Bu ilke ile hareket eden herkes mutlaka nice güzel kazanımlar elde etmiştir. Bizleri, ülkemizi, milletimizi, tüm dünya insanlığını ayakta tutan şeydir sevgi. Bu duygu ve düşüncelerle sevginin sadece 14 Şubat'larda değil, tüm zamanlarda yaşanması dileğiyle bütün vatandaşlarımızın, insanlığın 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA