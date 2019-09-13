Başkan Başdeğirmen: “Amacımız, sorumluluğunu aldığımız kişilerin mutlu olabilmesi”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Isparta Belediyesi hepimizin. Sizlerin de bizlerin de amacı insan odaklı çalışma. Amacımız, yaşadığımız yerdeki sorumluluğunu aldığımız kişilerin mutlu olabilmesi, yaşam şartlarının yukarıya çekilebilmesidir" dedi.

Türkiye Kamu-Sen Isparta İl Temsilcisi Ali Balaban ve sendikaya bağlı şube başkanları, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e nezaket ziyaretinde bulunarak, hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette konuşan Türkiye Kamu-Sen Isparta İl Temsilcisi Ali Balaban, "Türkiye Kamu-Sen yönetimi olarak yeni görevinizde başarılar dilemeye, hayırlı olsun demeye geldik. İnşallah Isparta'mıza hizmette sizler başarılı olursunuz ve yeni yeni hizmetler yaparsınız. Bizde bu hizmetlerde her zaman sizin yanınızda oluruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Başdeğirmen ise, "İnşallah memleketimize hayırlı işleri hep beraber yapmak nasip olur. Isparta hepimizin, Isparta Belediyesi hepimizin. Sizlerin de bizlerin de amacı insan odaklı çalışma. Amacımız, yaşadığımız yerdeki sorumluluğunu aldığımız kişilerin mutlu olabilmesi, yaşam şartlarının yukarıya çekilebilmesidir. Sizler değişik kulvarlardan insanlarımızın bu şekilde yaşaması için uğraşıyorsunuz, bizler de şehrimizde yaşayan insanlarımızın çok daha rahat yaşayabilmesi için elimizden geleni yapmak için bu görevlere talip olduk. Tek başımıza hiçbir şey yapamayız, birleşmek ve hep beraber aynı yerde aynı hizmeti layıkıyla yapabilmemiz gerekmektedir. Bu inançla bu işlerin daha iyi olacağını düşünüyorum. Buraya kadar gelmeniz bunu da gösteriyor. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuzu anlatıyor. Bu birliğin devam etmesi ve bu çalışmaların çok daha fazla topluma yansıması bizi her zaman daha yukarıya taşıyacaktır. Bu düşüncelerle sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA