Başkan Başdeğirmen’e mahalle ziyaretinde coşkulu karşılama

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başkan Başdeğirmen, Fatih Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Başkan Başdeğirmen’e mahalle ziyaretinde coşkulu karşılama

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başkan Başdeğirmen, Fatih Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların engelli bireyler için yapılan hizmetleri hatırlatıp teşekkür etmesi üzerine Başdeğirmen, " Göreve geldiğimiz güne kadar 30 adet akülü tekerlekli sandalye dağıtılmış. 4,5 yıl içerisinde biz 360 adet akülü tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdik" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Fatih Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalleye gelişinde vatandaşlar ve çocuklar meşaleler ve atılan havai fişeklerle karşılanan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Geleceğin Şehri Isparta için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Fatih Spor Kampüsü içerisine boks ringi isteyen ve bu sayede müsabakalar düzenleyebileceklerini söyleyen bir vatandaş böylelikle kendilerini spor anlamında daha da geliştirebileceklerini söyledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de bu konuda çalışma yapılması noktasında daire müdürlerine talimat verdi. Mahallerine yapılan her türlü hizmetten dolayı ayrı ayrı teşekkür eden bir vatandaş ise mahallelerindeki caminin avlusunun yenilenmesi ve kilit taşı döşenmesinden dolayı çok memnun olduklarını aktardı. Vatandaş, mahallelerinin en büyük eksikliklerinden birisinin de düğün salonu olduğunu dile getirirken, "Mahallemizde bir düğün salonumuz yok" dedi.

Başkan Başdeğirmen ise vatandaşın düğün salonu talebine karşılık bu konuda çalışılması talimatı verdi. Başkan Başdeğirmen, muhtarlık ofisinin de bulunduğu alanda 500 metrekarelik bir düğün salonu için proje çalışmalarına başlanılması talimatı verirken, "Zemin katı sosyal tesis, üst katı düğün salonu şeklinde bir proje hazırlayalım. Bir ay içerisinde proje tamamlansın. Mahallemizin o eksikliğini de gidermiş olalım" diye konuştu.

Konuşmasında engelli vatandaşlarında bütün problemleriyle ilgilendiklerini hatırlatan Başdeğirmen, " Göreve geldiğimiz güne kadar 30 adet akülü tekerlekli sandalye dağıtılmış. 4,5 yıl içerisinde biz 360 adet akülü tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdik. Biz bu işi çok önemsiyoruz. Manuel tekerlekli sandalye olarak çok daha fazlasını dağıttık. Engellilerimizin evlerindeki bankolarına, girişlerine kadar her türlü sorunlarıyla ilgilendik. Evlerindeki elektrikli karyolasına kadar tüm isteklerini yerine getirdik, kişisel bakımlarını yaptık, yapıyoruz. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın her zaman emrindeyiz. Belediye sosyal bir belediyecilik. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu bize böyle öğretti. "Sosyal belediyecilik demek insana dokunmak demek, isteklerini yerine getirmek demek" dedi ve biz bu yolda tüm insanlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için Allah'ın izniyle yanlarındayız. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yine bir vatandaş hastasına tekerlekli sandalye talebinde bulunurken bu talepte anında karşılık buldu. Programın ardından Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ali Savcı tarafından Başkan Başdeğirmen'e teşekkür plaketi sunuldu.

Başkan Başdeğirmen’e mahalle ziyaretinde coşkulu karşılama

Başkan Başdeğirmen’e mahalle ziyaretinde coşkulu karşılama

Başkan Başdeğirmen’e mahalle ziyaretinde coşkulu karşılama

Başkan Başdeğirmen’e mahalle ziyaretinde coşkulu karşılama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP, İYİ Parti ittifakı tamamen bitti, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! 'Saygıyla karşılıyoruz, İttifak zaten bitti'
CHP, İYİ Parti ittifakı tamamen bitti, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! 'Saygıyla karşılıyoruz, İttifak zaten bitti'
İYİ Parti yerel seçim kararını açıkladı: Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı
İYİ Parti yerel seçim kararını açıkladı: Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı
Çin’de Savunma Bakanı kayıplara karıştı! 2 haftadır haber alınamıyor
Çin’de Savunma Bakanı kayıplara karıştı! 2 haftadır haber alınamıyor
İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda ‘cami’ tartışması yaşandı ''Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz''
İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda ‘cami’ tartışması yaşandı ''Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz''
Son Haberler
Fethiye Körfezi’nin temizleme maliyeti 55 milyon Euro
Fethiye Körfezi’nin temizleme maliyeti 55 milyon Euro
Başkan Özcan talimat verdi, Nazilli’de bozuk yol kalmayacak
Başkan Özcan talimat verdi, Nazilli’de bozuk yol kalmayacak
Sivas’ın eğitim altyapısı güçleniyor
Sivas’ın eğitim altyapısı güçleniyor
Tarihi Hanlar Bölgesi’nde kültür sanat buluşmaları sürüyor
Tarihi Hanlar Bölgesi’nde kültür sanat buluşmaları sürüyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: ''CHP kurumsal açıdan terör karşısındaki bağışıklığını kaybetmiştir''
AK Parti Sözcüsü Çelik: ''CHP kurumsal açıdan terör karşısındaki bağışıklığını kaybetmiştir''
Özgür Özel, adaylığını mı açıklayacak? CHP'lileri heyecanlandıran paylaşım! Tarih verdi açıklama yapacağını duyurdu
Özgür Özel, adaylığını mı açıklayacak? CHP'lileri heyecanlandıran paylaşım! Tarih verdi açıklama yapacağını duyurdu
Gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Partinin İstanbul, Ankara, Bolu, Konya, Yalova, Hatay, Trabzon, Ordu ve Antalya adaylarını açıkladı
Gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Partinin İstanbul, Ankara, Bolu, Konya, Yalova, Hatay, Trabzon, Ordu ve Antalya adaylarını açıkladı
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Kenan Işık'ın sağlığı ile ilgili flaş gelişme! Arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı, 9 yıldır komada yatıyor
Kenan Işık'ın sağlığı ile ilgili flaş gelişme! Arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı, 9 yıldır komada yatıyor
Bakan Tunç'dan çok önemi açıklamalar: İnşallah milletimize olan borcumuzu yerine getireceğiz
Bakan Tunç'dan çok önemi açıklamalar: İnşallah milletimize olan borcumuzu yerine getireceğiz
İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e zehir zemberek sözler ''Yarısı bankamatik memuru''
İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e zehir zemberek sözler ''Yarısı bankamatik memuru''
Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'den duello! Biri ittifak yok derken, diğeri şart dedi!
Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'den duello! Biri ittifak yok derken, diğeri şart dedi!
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!