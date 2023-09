Başkan Başdeğirmen’e mahalle ziyaretinde coşkulu karşılama

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başkan Başdeğirmen, Fatih Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların engelli bireyler için yapılan hizmetleri hatırlatıp teşekkür etmesi üzerine Başdeğirmen, " Göreve geldiğimiz güne kadar 30 adet akülü tekerlekli sandalye dağıtılmış. 4,5 yıl içerisinde biz 360 adet akülü tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdik" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Fatih Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalleye gelişinde vatandaşlar ve çocuklar meşaleler ve atılan havai fişeklerle karşılanan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Geleceğin Şehri Isparta için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Fatih Spor Kampüsü içerisine boks ringi isteyen ve bu sayede müsabakalar düzenleyebileceklerini söyleyen bir vatandaş böylelikle kendilerini spor anlamında daha da geliştirebileceklerini söyledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de bu konuda çalışma yapılması noktasında daire müdürlerine talimat verdi. Mahallerine yapılan her türlü hizmetten dolayı ayrı ayrı teşekkür eden bir vatandaş ise mahallelerindeki caminin avlusunun yenilenmesi ve kilit taşı döşenmesinden dolayı çok memnun olduklarını aktardı. Vatandaş, mahallelerinin en büyük eksikliklerinden birisinin de düğün salonu olduğunu dile getirirken, "Mahallemizde bir düğün salonumuz yok" dedi.

Haberin Devamı

Başkan Başdeğirmen ise vatandaşın düğün salonu talebine karşılık bu konuda çalışılması talimatı verdi. Başkan Başdeğirmen, muhtarlık ofisinin de bulunduğu alanda 500 metrekarelik bir düğün salonu için proje çalışmalarına başlanılması talimatı verirken, "Zemin katı sosyal tesis, üst katı düğün salonu şeklinde bir proje hazırlayalım. Bir ay içerisinde proje tamamlansın. Mahallemizin o eksikliğini de gidermiş olalım" diye konuştu.

Konuşmasında engelli vatandaşlarında bütün problemleriyle ilgilendiklerini hatırlatan Başdeğirmen, " Göreve geldiğimiz güne kadar 30 adet akülü tekerlekli sandalye dağıtılmış. 4,5 yıl içerisinde biz 360 adet akülü tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdik. Biz bu işi çok önemsiyoruz. Manuel tekerlekli sandalye olarak çok daha fazlasını dağıttık. Engellilerimizin evlerindeki bankolarına, girişlerine kadar her türlü sorunlarıyla ilgilendik. Evlerindeki elektrikli karyolasına kadar tüm isteklerini yerine getirdik, kişisel bakımlarını yaptık, yapıyoruz. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın her zaman emrindeyiz. Belediye sosyal bir belediyecilik. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu bize böyle öğretti. "Sosyal belediyecilik demek insana dokunmak demek, isteklerini yerine getirmek demek" dedi ve biz bu yolda tüm insanlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için Allah'ın izniyle yanlarındayız. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yine bir vatandaş hastasına tekerlekli sandalye talebinde bulunurken bu talepte anında karşılık buldu. Programın ardından Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ali Savcı tarafından Başkan Başdeğirmen'e teşekkür plaketi sunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)