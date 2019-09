Başkan Başol okulları inceleyip eksikleri tespit etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol beldedeki okullarda incelemelerde bulunarak eksiklikleri tespit etti.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol Ormanlı Beldesi'nde faaliyet gösteren 2 ilkokul, bir ortaokul ve bir liseyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ormanlı Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Üstçavuş Gökhan Güler, belediye daire amirleri ile birlikte Sinitli İlkokulu, Merkez İlkokulu, Orman Ortaokulu ve Ormanlı Çok Programlı Lisesi'ni ziyaret eden Başol, okul yöneticileri, öğretmenler ve velilerle görüştü. Okulların eksikleri ile ilgili bilgiler alan Başol, eksikleri tespit etti. Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol eğitimin her şeyin önünde geldiğini belirterek "Bu gün jandarma komutanımız ve belediyemiz personeli ile birlikte okullarımızı ziyaret ettik. Okul yöneticileri, öğretmen ve velilerimizle görüştük, taleplerini dinleyip eksiklerini tespit ettik. Eğitim-öğretim bizim için her şeyin önünde geliyor. Onun içinde göreve başladığımız günden bu yana okullarımızın, eğitimcilerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizin yanında olduk. Tespit ettiğimiz eksikliklerin giderilmesi için Ormanlı Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almaları için bizde belediye olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapacağız" dedi.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol okulların fiziki anlamda ki eksikliklerinin giderilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili belediye çalışanlarına talimat verdi.

Kaynak: İHA