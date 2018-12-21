Başkan Başsoy, güreşçilerle buluştu

Güreş Federasyonu Erzincan İl Temsilciliği tarafından Sporcu Eğitim Merkezinde kahvaltı programı gerçekleştirildi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un davete katılımıyla gerçekleşen programa Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Ömer Faruk Terzi, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Güreş İl Temsilcisi ve Milli Takım antrenörü Mehmet Özsoy, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Tüysüz ve sınavla Sporcu Eğitim Merkezinde kalmaya hak kazan 18 sporcu öğrenci katıldı.

Erzincan'a Ordu, Samsun, Tokat, Artvin ve Bitlis illerinden gelen Güreş alanında eğitimleri devam eden 18 sporcu öğrenciden 7 öğrenci lise, 11 öğrenci ise ortaokul, olmak üzere eğitim öğretim hayatına devam ediyor.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Ömer Faruk Terzi; "Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sabah namazında burada bizlerle olması siz değerli gençlerimize verilen değerin göstergesidir" dedi.

Kendisinden Oldukça Destek Aldık

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ise; "Öncelikle spora ve sporcuya vermiş olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Cemalettin Başsoy'a teşekkür ederim. Yıllar boyunca özellikle güreşe kendisinden oldukça destek aldık, her seferinde Türkiye şampiyonasında misafirlerimize göstermiş oldukları ilgi ve spora göstermiş olduğu ilgiden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Güzel Bir Gün Geçirdik

Güreş İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Mehmet Özsoy konuşmalarında; "Öncelikle kadirşinas aile dostum başkanıma çok teşekkür ederim Sayın müşavirimin ve Başkanımın buraya gelmesi bizim için bir onur oldu. Sayın Müdürümün de her zaman desteğini görüyoruz. Sporcu Eğitim Merkezi Müdürüm Ahmet Tüysüz'e de fedakârlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Burada ki herkesin bir fedakârlığı var. Güzel bir gün geçirdik sabah namazında buluşmak bizleri onurlandırdı. İnşallah ilimize vatanına, milletine, bayrağına bağlı şampiyonlar yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Eskiden Böyle Tesisler Böyle İmkânlar Hiç Yoktu

Son olarak konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy açıklamasında; "Gençlik Spor Bakanlığımız yaklaşık 17 yıldır Gençlere yönelik çok ciddi çalışmalar yapıyor. Özelliklede güreşte çok ciddi destekler veriliyor. Geçmişte yakaladığımız başarılara tekrar kavuşmamız için Sayın Cumhurbaşkanımız güreşe ve ata sporlarına daha çok destek veriyor. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Erzincan'ımızda da biz 30 Mart 2014 tarihinde seçildikten sonra özellikle ata sporumuza elimizden gelen tüm desteği vermeye gayret gösterdik ve o günden beride hiç elimizi çekmedik. Burada teşekkür edilmesi gereken çok önemli 2 kişi var bunlardan bir tanesi gece gündüz demeden 3 aydır evine gitmeyip fedakârlık yapan Federasyon il temsilcimiz Mehmet ağabeyimiz, diğer bir kişide göreve geldiği günden beri Erzincan'da sporun gelişmesi ve bu yolda Erzincan'ın bir yerlere gelmesi için gece gündüz gayret sarf eden Gençlik Spor İl Müdürümüz Volkan bey. Onlara çok teşekkür ediyorum.

Hepinize Hayat Boyu Başarılar Diliyorum

Eskiden böyle tesisler böyle imkânlar hiç yoktu. Sıcak kaloriferli yatakhaneler, koğuşlar, yurtlar hiçbiri yoktu. İmkansızlıklar içerisinde ecdadımız çok önemli işler başarmış ama maalesef bir dönem kesintiye uğramış. Son 17 yıldır da kalkınmada, eğitimde, sporda, sağlıkta, ulaşımda, her alanda dünyanın sayılı devletleri arasına gelmek için Sayın Cumhurbaşkanımız, TBMM Başkanımız, Bakanlarımız, Yerel Yöneticilerimiz gece gündüz emek veriyorlar ki geleceğe iyi bir Türkiye hazırlayalım. Arkadaşlar milli ve manevi değerlere sahip çıkmadığımız sürece hiçbir şeyi başarmamız mümkün değil. Çok çalışacağız çok gayret göstereceğiz ilim irfan sahibi olacağız aynı zamanda da inançlarımızdan da hiç taviz vermeyeceğiz. Bu memleketin geleceği, bu memleketin kalkınması için idealist, inançlı, davasına inanmış, milletine devletine bayrağına sahip çıkan, çarpık fikirlerden uzak sizin gibi idealist gençlere ihtiyaç var. Hedefiniz dünyada 1 numara olmak, şampiyon olmak. Madem güreşi seçtiniz bu dalda istiyoruz ki bu günden hiç bunun peşini bırakmadan hem derslerinize çalışarak hem de ata sporumuzu hak ettiği yere getirmek için gece gündüz çalışacaksınız. Hepinize hayat boyu başarılar diliyorum. Her zaman yanınızda olduğumuzu sakın unutmayın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA