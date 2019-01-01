Başkan Başsoy’dan yeni yıl mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Başsoy mesajında "Yeni bir Erzincan için çıktığımız bu kutlu yolda 2018 yılını geride bırakırken, sizlere dolu dolu hizmet vermenin onuru ve gururunu yaşıyorum. Geriye dönüp 2018 yılında yaptıklarımıza baktığımızda asfaltsız sokak ve cadde, kaldırımsız mahalle bırakmadık. Çöpten Enerji tesisimizde elektrik üretimimiz başladı. Zübeyde Hanım Caddesi Düzenlendi. 13 Şubat Caddesi, Ordu Caddesi, Nerim Tombul Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi'nin aydınlatma çalışmaları yapıldı. Binali Yıldırım Parkının yüzde 80'i tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine açıldı. Et Entegre tesisinin temelleri atılarak yüzde 90'ı tamamlandı. Camii Kebir Sosyal Tesisleri ve Boyacılar Camii Şadırvanı ve Tuvaletleri yapıldı. Cumartesi pazarı yerine Kapalı Halk Pazarı'nın temeli atıldı. Pir-i Sami Hz. Türbe Cami ibadete açıldı. Terzibaba Külliyesi'nin temelleri atıldı. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü binamıza 250 kişilik tiyatro salonu yapıldı. 5 bin adet 15 yaş üzeri ağaç dikimi yapıldı. Millet Kıraathanesi açıldı. 15 Temmuz Şehitler Parkı şehrimize kazandırıldı. İnşallah 2019 yılında da böyle dolu dolu hizmetlerle hem şehrimizin sosyal yaşantısını daha üst seviyelere taşıyacak hem de hemşehrilerimize istihdam sağlayacak yeni iş kolları kazandırmış olacağız. Şimdiye kadar bütün projelerimizde bizlerden desteğini hiç esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanımız Binali Yıldırım, tüm hükümet üyeleri ve özellikle ilimiz milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır beyefendilere, eski Milletvekillerimiz Sebahattin Karakelle ile Serkan Bayram Beyefendilere teşekkürü bir borç bilirim. 2019 yılına ait Yüce Yaradan'dan niyazımız şudur ki Suriye'den, Irak'a, Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Yemen'e, Balkanlardan Kafkaslara, dünyanın dört bir köşesinde süregelen zulüm son bulsun. Bu duygu ve düşüncelerle 2019 yılının Ülkemize, şehrimize ve tüm hemşehrilerimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA