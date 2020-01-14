Başkan Baydilli’den kuran kursuna ziyaret

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 4 ile 6 yaş grubu çocukların gittiği Kuran Kursunu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi ve sohbet etti.

Toplumun her kesimiyle buluşmaya çalışan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Kuran'ı Kerim eğitimi gören 4-6 yaş grubu çocuklarla bir araya geldi. Narlıkuyu Mahallesinde bulunan Fatma Koç Camiindeki 4-6 yaş grubu Kuran kursundaki çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Baydilli, çocukların çizimlerine ve derslerine eşlik etti. Çocuklarla bir süre sohbet eden ve Kuran-ı Kerim öğrenmenin öneminden bahseden Başkan Baydilli, çocuklarla birlikte Kuran dersi ve çizim etkinliklerine katıldı. Kurs hocalarından ve sorumlusundan kurs ile ilgili bilgi alan Başkan Baydilli, çocuklara bu imkanı sunan ve küçük yaştan Kuran-ı Kerim ve din sevgisini aşılayan eğitmenlere ve kurs yetkililerine teşekkür etti. Karaköprü Belediyesi olarak da bu tür kursların destekçisi olduklarını kaydeden Başkan Baydilli, kursun eksiklikleriyle ilgili bilgi alırken giderilmesi için not etti.

Başkan Baydilli ziyarette çocuklarını kursa getiren velilerle de sohbet edip taleplerini dinledi.

Kaynak: İHA