Başkan Bayındır: “Silah İhtisas Organizeleriyle Beyşehir’e fark getireceğiz”

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretiminin önemli yerleşim merkezlerinden olan Huğlu ve Üzümlü'yü Silah İhtisas Organize Sanayilerine kavuşturdukları gün bölgeye bir fark getirmiş olacaklarını söyledi.

Beyşehir Ticaret Odası Başkanlığında, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Konya Yatırım Destek Ofisi öncülüğünde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu ve Beyşehir Ticaret Odası işbirliğiyle "Devlet Destekleri Beyşehir Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

"Bölgelerimizi üzerimize düşen görevleri yerine getirerek kalkındıracağız"

Toplantıda konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, vatandaş olarak devletin kendilerine verdiği imkanların doğru alanlarda kullanılmasının önemine dikkat çekti. Başkan Bayındır, "Vatandaş olarak bizler devletimizin verdiği imkanları doğru alanlarda kullanıp, devletimize bir gün vergi veren nesiller, vergi verdiği için onur duyan nesiller, yani, "Ben ne verirsem devletime" diyenler çoğaldıkça bu devlet daha da büyüyecektir, daha çok destekler verecektir. Ben bu düşüncedeyim. Zira, ben bu bölümünü söylemek istiyorum; bölgemizin yetiştirdiği İstanbul, İzmir ve Avrupa merkezli değerli iş adamlarımız, Huğlumuz ve Üzümlümüz bizim gururumuzdur. Onlar o evlerinin altında açtıkları atölyeler de çok büyük gelişmeler oluşturdular. Biz onlarla ekstradan gurur duyuyoruz, seviniyoruz ama bir şey yapmak istiyoruz. İnşallah Huğlumuzu, Üzümlümüzü silah ihtisas organizelerine kavuşturduğumuz gün inşallah bölgemize bir fark getireceğiz. Bu duygular içerisindeyiz. Ben burada olmanızdan çok sevindim, aranızda olmaktan gurur duydum. Değerli Ticaret Odası Başkanım Mustafa Akbıyık'a teşekkür ediyorum. Bizler bir olacağız, hepimiz omuz omuza vereceğiz, bölgelerimizi üzerimize düşen görevleri yerine getirerek kalkındıracağız" şeklinde konuştu.

"Beyşehir'in gençlerinin işsiz kalmamasının çabasındayız"

Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Mustafa Akbıyık ise, yeni neslin, Beyşehir'in gençlerinin işsiz kalmaması için çaba gösterdiklerini söyledi. Akbıyık, Beyşehir'de yaşayan oda üyelerini devlet destekleri hakkında ne kadar bilgi sahibi yaparlarsa, bu konuda eğitim programı düzenlerlerse ilçe ekonomisine de o ölçüde daha fazla katkı sağlayacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Akbıyık, bunun aynı zamanda ilçede yaşayan gençlere yeni iş ve istihdam sahaları açılması yönünden de önemli olduğunu belirterek, "Bizim bu ülkeye çok borcumuz var. Bu borçları ödemekle bitmez. Biz de oda olarak bu eğitimlerin verilmesini sağlayarak, uygulamada olan devlet desteklerini sizlere anlatarak hep birlikte yarınlara bu ülkeyi ve ilçemizi taşımış olacağız" ifadelerini kullandı.

Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Uğur Özalır da konuşmasında, daha önce KOSGEB ve TÜBİTAK gibi daha çok sanayiciye yönelik desteklemeler varken, MEVKA, KOP gibi kuruluşlarla devlet desteklerinin daha geniş bir yelpazeye yayıldığını kaydetti. Özalır, bu desteklerin başvuru şartlarının iyi bilinerek istifade edilmesinin her kesim için ve ekonominin daha ileri noktalara taşınması için önemli olduğunu da vurguladı.

Konuşmaların ardından katılımcılara devlet destekleri hakkında bilgiler verildi, yöneltilen sorular cevaplandırıldı.

Kaynak: İHA