Başkan Berge: “Reşik Unesco listesinde olmalıdır”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, 600 yıllık geçmişi olan reşiğin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alması gerektiğini söyledi.

VANESOB Başkanı İsa Berge, reşik ayakkabı ustası Mecit Emen'i atölyesinde ziyaret etti. 600 yıllık geçmişe sahip reşiğin kaybolmaya yüz tutmuş önemli bir kültür olduğunu söyleyen Berge, "Gelecek nesillerin de kullanması için reşiğe sahip çıkmalıyız. Reşik sadece bir ayakkabı çeşidi değildir, aynı zamanda bir kültürdür. Bu kültürü yaşatmak bizim elimizde. İstenirse eğer bu kültürü tüm dünyaya tanıtabiliriz. Reşik bugün Avrupa'nın herhangi bir kentinde üretilseydi tüm dünya çoktan bu ürünü ve bu kültürü tanımıştı" dedi.

"Kurumlarla ortaklaşa çalışma yürütebiliriz"

"Reşik neden UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınmasın, Mecit Emen Usta neden UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Unvanına sahip olmasın?" diyen Başkan Berge, "Bu bizim elimizdedir. VANESOB, Van Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Van YYÜ ve DAKA ortaklığıyla bu konuda bir çalışma yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Turistlerin gözdesi olabilir"

Dedelerimizin eskiden reşik giydiğini hatırlatan VANESOB Başkanı Berge, "Reşik önemli bir kültürel miras, işletmeler ve oteller bu ayakkabıyı turistik amaçlı kullanabilir. Van'da üretilen reşiklere en çok turistlerin ilgi gösterdiğini biliyoruz. Reşik, profesyonel tur rehberleri aracılığıyla Van'a gelen turist gruplarına tanıtılabilir" diye konuştu.

Reşik ayakkabısının özellikleri

Yeni Çarşı Sokak'ta bulunan Yöre Kundura'nın işletme sahibi olan yılların ayakkabı ustası Mecit Emen, reşiğin özelliklerini şöyle sıraladı:

"Keçi kılından ve kendirden yapılan ayakkabı, üzerine Urartu ve çeşitli modern motifler işlenebiliyor. Reşik çok zor çürür ve su tutmaz. Karda bile çok rahat giyilebilir. Yılda yaklaşık 250 çift reşik üretiyoruz. Özelliğine göre 75-250 TL arasında satıyoruz. Televizyon programlarında ve kostümlerin altına da giyiliyor. Reşik; kendir mumlandırılarak ve örülerek tabanı yapılır. Üst tarafı ise siyah keçi kılı yıkanarak teşilerle ip şekline getirilir ve patik gibi örülerek tabanla birleştirilir. Daha sonra renkli iplerle süslenir."

Kaynak: İHA