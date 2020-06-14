Başkan Beyoğlu’ndan esnafa korona virüs uyarısı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnafı ziyaret ederek kentte artan vaka sayıları nedeniyle kurallara uymaları çağrısında bulundu.

AK Partili Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ile birlikte önce Şeyh Şamil, ardında da Selahaddin Eyyubi Mahallesine çıkarma yapan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Esnaf ve vatandaşın dile getirdiği sorunların hemen çözülmesi için belediyenin ilgili birimlerine talimat veren Beyoğlu'nun tutumu esnafları mutlu etti. Bir esnaf, "Bir ay içinde ikinci kez buraya geldiğinizi görüyorum. Bu da bizi çok mutlu etti. Hep böyle devam edin" dedi. Beyoğlu da ,"Bizim anlayışımızda millete efendilik taslamak yok, millete hizmetkar olmak var. Milletimize tepeden bakmayız, ayağımıza getirmeyiz. Aksine biz milletimizin ayağına gideriz. Sorun ve talepleri yerinde tespit ederek çözüm üretmek bizim görevimizdir. Çünkü bu makamların sahibi millettir, biz milletin verdiği yetkiyi milletin yararına kullanmak için buradayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize emir ve talimatları bu yöndedir. Milletin hizmetkarı olmamızı istiyor" dedi.

Beyoğlu, semt pazarı ziyaretinde esnaflarla sohbet ederek kısa bir fiyat denetimi de yaptı.

"Sosyal mesafeye uyalım, maskesiz dolaşmayalım"

Vatandaşlardan yeni tip korona virüs tedbirlerine uymalarını isteyen Başkan Beyoğlu, "Diyarbakır'da maalesef son günlerde vaka sayısında belli bir artış var. Ülkemizin başarıyla bu aşamaya kadar getirdiği mücadeleye yazık etmeyelim. Yeniden başa dönmeyelim. Sağlığımızı korumak bizim elimizde. Fiziki mesafe ve maske kuralına uymanızı rica ediyoruz. Yeni normal hayat düzeninde bunlara daha çok dikkat etmek zorundayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA