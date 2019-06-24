Başkan Bıyık, bayan kursiyerleri yalnız bırakmadı

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yapılan giyim ve mefruşat kurslarını başarıyla tamamlayan bayan kursiyerlerin hazırladığı serginin açılışına katıldı.

Açılışa Darca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, eşi Havva Bıyık, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve ilçe protokolü katıldı. Serginin açılışında Başkan Bıyık, kursu başarıyla tamamlayan bütün kursiyerleri tebrik ederken serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Bıyık, "Ev hanımı kardeşlerimizin el emeklerini sergiledikleri bu güzel organizasyonda aranızda olmaktan dolayı son derece mutluyum. Bizlerde Darıca'da hanımlara yönelik güzel işler yapmaya, toplumun temel taşı olan ev hanımlarını desteklemeye devam edeceğiz, Darıca Belediyesi olarak düzenlediğimiz kurslarda hanım kardeşlerimiz hem zamanlarını değerlendiriyor hem de aile ekonomisine katkı sunuyorlar. Kurslarda ve serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı el emeği göz nuru bu güzel eserleri görmeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA