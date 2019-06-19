Başkan Bıyık’tan hayırsever işadamlarına teşekkür plaketi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan ayında Darıca'da ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunan Darıcalı hayırsever işadamlarıyla yemekte buluştu ve teşekkür plaketi takdim etti.

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan ve yardımda bulunan Darıca Belediyesi, Darıcalı hayırsever işadamlarından da katkı almıştı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hayırsever işadamlarıyla teşekkür yemeğinde bir araya geldi ve plaket takdim etti. Programa, Başkan Yardımcıları Cüneyt Şentürk ve Nurdoğan Yılmaz'la birlikte ilgili birim müdürleri de katıldı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hayırsever işadamlarına teşekkür ederek, "Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yapmış olduğumuz yardımlara katkı sunan ve destek olan Darıcalı hayırsever işadamlarımıza teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde çok güzel bir Ramazan'ı geride bıraktık. Darıca ailesi olarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk. Bu noktada bizden yardımlarını esirgemeyen ve destek olan işadamlarımız her zaman yanımızda oldu. Bir kez daha Darıcalılar adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. Bıyık, daha sonra hayırsever işadamlarına teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: İHA