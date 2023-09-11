Başkan Böcek yeni eğitim öğretim yılını öğrencilerle karşıladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının açılışını Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'nde öğrenci, öğretmen ve velilerle birlikte gerçekleştirdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Böcek yeni eğitim öğretim yılını öğrencilerle karşıladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının açılışını Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'nde öğrenci, öğretmen ve velilerle birlikte gerçekleştirdi. Başarılı bir eğitim öğretim yılı olmasını dileyen Başkan Böcek, "Cumhuriyetimizin 100. yılı olması sebebiyle hep birlikte çok çalışacağız. Cumhuriyetimize de demokrasimize de eğitime de sahip çıkacağız" dedi.

2023-2024 eğitim öğretim yılının açılışında Konyaaltı Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini yalnız bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Muhittin Böcek, okula öğrencilerin alkışları arasında girdi. Öğretmen ve öğrenciler ile sohbet eden Başkan Böcek, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.

Bir hayırsever olarak kendisi ve babasının adını taşıyan okulda öğrencilerle birlikte yeni eğitim öğretim yılını karşılıyor olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Böcek, "Böylesi özel ve güzel bir günde, Cumhuriyetimizin 100. Yılında 2023-2024 eğitim-öğretim yılının hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum. Bugün bir taraftan hem sizlerin kıymetli ailelerinin desteği ile Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş birisi hem de bir hayırsever olarak aranızda olmanın mutluluğunu, onurunu, gururunu yaşıyorum.

Anne ve babamı da rahmetle anıyorum" dedi.

Aydınlık Türkiye için çalışacağız

Yeni eğitim öğretim yılının başarılarla dolu geçmesini dileyen Başkan Böcek, gençlere şöyle seslendi: "Ata'mızın dediği gibi "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz." Sizlere çok güveniyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olması sebebiyle hep birlikte çok çalışacağız. Ülkemizi hep birlikte koruyup kollayacağız. Cumhuriyetimize de demokrasimize de eğitime de sahip çıkacağız. Yeni dönemin sizlere, ailenize, kıymetli öğretmenlerime hayırlı olmasını diliyorum. Başöğretmen Atamızın devrimlerine inanarak aydınlık Türkiye için çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Başırılı öğrencilere altın hediyesi

Başkan Böcek, daha sonra 2022-2023 eğitim öğretim yılında dereceye giren Osman Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazanan okul birincisi Beste Dönmez,

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü kazanan okul ikincisi Elif Tahmaz ve okul üçüncüsü Sude Tok'a altın hediye etti.

Başkan Böcek yeni eğitim öğretim yılını öğrencilerle karşıladı

Başkan Böcek yeni eğitim öğretim yılını öğrencilerle karşıladı

Başkan Böcek yeni eğitim öğretim yılını öğrencilerle karşıladı

Başkan Böcek yeni eğitim öğretim yılını öğrencilerle karşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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