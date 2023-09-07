Başkan Böcek: “Zabıta sayımızı artıracağız”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası personeli, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 197. yıl dönümü nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Zabıta Haftası'nı kutlayan Başkan Böcek, "İnsan sağlığı ve güvenliği için gece gündüz demeden denetimlerini sürdüren Zabıta Teşkilatımızın bu özel gününü kutluyorum" dedi. Başkan Böcek, 219 zabıtayla Antalyalılara hizmet verdiklerini ve önümüzdeki günlerde bu sayıyı arttıracaklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Zabıta Teşkilatı'nın 197. kuruluş yıl dönümünde zabıta personeliyle bir araya geldi. Zabıta Dairesi Başkanı Behiç Özdemir ve zabıta personelini makamında kabul eden Başkan Böcek, "Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 197. Yılını kutluyorum" diye konuştu.

Antalya'nın yerli ve ziyaretçilerle birlikte 25 milyona ev sahipliği yaptığını hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, zabıtanın da insan sağlığı ve güvenliği başta olmak vatandaşların mutluluğu için çalıştığını belirtti. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar gece gündüz demeden her türlü olumsuzlukla mücadele eden ve denetimlerini sürdüren zabıta personeline teşekkür eden Başkan Böcek, şöyle konuştu: "Zabıtalar belediyemizin aynasıdır. Sizler bizim yüz akımızsınız. Sizlerle gurur duyuyorum. Göreve geldiğimizde 138 zabıtamız vardı. Bugün itibariyle 219 zabıtamızla Antalyalılara hizmet ediyoruz. Önümüzdeki günlerde zabıta sayımızı artıracağız."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)