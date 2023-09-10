Başkan Böcek’ten Elmalı’ya güreş sahası sözü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 671. Elmalı Yağlı Güreşleri'nin son gününde güreşseverleri ve Türk'ün ilk er meydanında mücadele edecek güreşçileri yalnız bırakmadı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Böcek’ten Elmalı’ya güreş sahası sözü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 671. Elmalı Yağlı Güreşleri'nin son gününde güreşseverleri ve Türk'ün ilk er meydanında mücadele edecek güreşçileri yalnız bırakmadı. Ata sporuna her zaman destek veren Başkan Muhittin Böcek, bir sözü olmamasına rağmen 4 yıldır projesi hazır olan ancak bir türlü yapılamayan güreş sahasını Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Elmalı'ya kazandıracaklarını müjdeledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Elmalı Belediyesi tarafından bu yıl 671'incisini düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin son gününde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türk'ün ilk er meydanında güreş tutan pehlivanları yalnız bırakmadı. Güreşçilere başarılar dileyen Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçilerinin de mücade ettiği güreşleri izledi.

350 güreşçimiz var

Ata sporuna her zaman destek verdiklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, Elmalı Yağlı Güreşleri'nin de son derece önemli olduğunu söyledi. Din ile devlet şlerini ayırdığı gibi sporla siyaseti de her zaman ayırdığını söyleyen Başkan Böcek, "350 güreşçisi olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatımızla her zaman güreşçilerimizin yanındayım. Elimden geldiğince de güreşlerimizi takip ediyorum. Onları yalnız bırakmamaya çalışıyorum. Bugün de Elmalımızda güreşçilerimizle birlikteyiz" dedi.

Elmalı'ya yakışır yeni bir güreş sahası kazandırma sözü de veren Başkan Böcek şöyle konuştu: "Biz bu er meydanlarına gelip söz verirsek gereğini yaparız. Bundan önce Kumluca Karatepe Stadının sözünü verdim ve yapıyoruz. Buraya da devlet, bakanlık söz verdi. Projesi 4 yıldır hazır ama hala yapılmadı. Elmalı Belediye Başkanımız, "Halil Öztürk olduğu için mi yapılmıyor?" deyince biz de Muhittin Böcek sözü dedik. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk'ün ilk er meydanı Elmalı'da bu stadı yapma sözü verdim. İnşallah yapmak bize nasip olacak."

Başkan Böcek’ten Elmalı’ya güreş sahası sözü

Başkan Böcek’ten Elmalı’ya güreş sahası sözü

Başkan Böcek’ten Elmalı’ya güreş sahası sözü

Başkan Böcek’ten Elmalı’ya güreş sahası sözü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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