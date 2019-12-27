Başkan Bozdoğan, hastaneye kaldırıldı

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Hastanenin başhekimi Ozan Levent, "Başkanımızın sağlık durumu şu an gayet iyi, dinlemekte ve tedavisi devam etmektedir. Sevenlerine bu müjdeyi vermek isteriz" dedi.

Başkan Bozdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanede tedaviye alındı. Bozdoğan'ın hastaneye kaldırıldığını duyan sevenleri, hastaneye akın etti. Bozdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili basın açıklaması yapan başhekim Ozan Levent, "Başkanımız bugün küçük bir kalp rahatsızlığı geçirmiş. Hastanemize saat 5.30-6.00 civarı bir başvurusu oldu. Bilgilendirme amaçlı, başkanımıza yapılan işlemler ve tedaviler sonrası başkanımızın sağlık durumu şu an gayet iyi, dinlenmededir, tedavisi devam etmektedir. Bir müddet gözetimimiz altında kalacaktır. Bu açıdan içimiz rahattır şu an. Ancak bildiğiniz gibi kalbimiz önemli bir organdır. Bir müddet hastanemizde misafirimiz olacak. Sağlık durumunun gidişatına göre bu süre belli olacaktır. Ama hali hazırda bu dönem için gidişatı gayet iyidir. Bilinci açıktır. Herhangi bir koma durumu vesaire söz konusu değildir. Sevenlerine bu müjdeyi vermek isteriz. Yalnız bir ricam olacak. Seveni çok ama ziyaretler kendisi için ve beraber yanında bulunan diğer hastalarımız için yorucu ve yıpratıcı olacaktır. Bu konuda herkesten maksimum itinayı istirham edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA