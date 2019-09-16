Başkan Bozdoğan, taraftarla birlikte maç izledi

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus İdmanyurdu taraftar grubuyla birlikte tribünde maç izledi. Bozdoğan, maçta Tarsus ekibinin Sarıyer karşısındaki 2-0'lık galibiyeti karşısında büyük sevinç yaşadı.

Bozdoğan, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu ile Sarıyer arasında oynanan lig maçını taraftarla birlikte tribünden izledi. Bozdoğan, stadyumda yoğun ilgiyle karşılaştı. Kendisine ilgi gösteren çok sayıda taraftarın fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmeyen Bozdoğan, taraftarlarla bir süre sohbet etti. Ardından maraton tribününde yerini alan Bozdoğan 90 dakika boyunca taraftarla birlikte maç izleyerek, Korsanlar Grubu ile birlikte tezahürat yaptı. Bozdoğan, Tarsus İdmanyurdu'nun golü bulduğu anda taraftarla birlikte ayağa kalkarak büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşma Tarsus İdmanyurdunu'nun 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlanırken, Bozdoğan maç değerlendirmesiyle ilgili sosyal medya hesabında, takımı tebrik ederek, başarılar diledi.

Kaynak: İHA