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  3. Başkan Bozkurt çevre temizliği çalışmalarını inceledi

Başkan Bozkurt çevre temizliği çalışmalarını inceledi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, çarşı merkezinde devam eden çevre temizliği çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Bozkurt çevre temizliği çalışmalarını inceledi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, çarşı merkezinde devam eden çevre temizliği çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaları sürdüren temizlik işleri birim ekiplerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Bozkurt'a vatandaşlar çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan Bozkurt, çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini belirtti.

Başkan Bozkurt çevre temizliği çalışmalarını inceledi

Başkan Bozkurt çevre temizliği çalışmalarını inceledi

Kaynak: İHA

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