Başkan Bozkurt inşaatı devam eden camiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt halen inşaatı devam etmekte olan merkez cami hakkında ilgililerden bilgiler aldı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt yaklaşık iki yıldan bu yana inşaatı devam etmekte olan Merkez Yeni Camide yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Çeşitli sebeplerden dolayı caminin inşaatında aksamalar meydana geldiğini belirten Bozkurt, "İlçemizin merkez camilerinden birisi olan Merkez Yeni Cami yapılan tadilatlar süresince çeşitli proje değişikliklerine uğradığı için ibadete açılması uzun zaman aldı. Arkadaşlarımız camimizin bu Ramazan ayında vatandaşlarımızın ibadetine açılacağını belirttiler yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA