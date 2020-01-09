Başkan Bozkurt Kent Konseyi Üyeleri ile bir araya geldi

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Kent Konseyi Üyeleri ile bir araya geldi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Devrek Kent Konseyi, Devrek Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Devrek Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Devrek Belediyesi Nikah Salonunda bir araya geldi.

Devrek Kent Konseyi Başkanı Şule Kıyıcı, Devrek Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Naciye Külah ve Devrek Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Emre Karaöz ile Devrek Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri birlikte Devrek hakkında neler yapılabilir? Gibi içeriklerin yer aldığı toplantıda çeşitli görüş alışverişlerinde bulundular. Düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Devrek'in yararına olacak her türlü projede yer alarak destek vereceklerini belirttiği konuşmasında, " Benim hayalim Devrek'teki sivil toplum örgütlerinin etkin şekilde rol almaları. Sorumluluk bilinciyle Devrek'in dinamikleri içinde alternatif fikirlerin üretilmesi ve üretilen fikirlerin hayata geçirilmesi konusunda süreklilik sağlama ve imkânları halkımızın lehine kullanma gibi yetkilerle hareket edilmesi ilçeye yapılabilecek en güzel yatırım olarak bize geri dönecektir. Geçtiğimiz günlerde yoğun bir taleple gençlik meclisi oluşturuldu ve en kısa sürede çocuk meclisini de oluşturacağız. Devrek'te iz bırakmak ve Devrek'in yararına olacak her türle projede yer alarak desteklerimizi esirgemeyeceğiz" diye konuştu.

Devrek Kent Konseyi Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ise Devrek adına yapılabileceklerin yanında aynı zamanda halkın gözüyle bakarak Devrek'in ihtiyaç talep ve isteklerini Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a ilettiler.

Kaynak: İHA