Başkan Bozkurt proje çalışmaları için Ankara’ya gitti

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçeye yapılacak hizmetler kapsamında proje çalışmaları için Türkiye Belediyeler Birliği ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığını ziyaret etti.

Başkan Bozkurt, ilk olarak Türkiye Belediyeler Birliğini ziyaret etti. Türkiye Belediyeler Birliği ziyaretinin ardından Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'na giden Başkan Bozkurt, Başkan Ömer Bulut'u makamında ziyaret etti. Başkan Bulur ile bir süre hasbihal eden Başkan Bozkurt, akabinde ilçeye yapılacak projeler ile ilgili fikir alışverişlerinde bulundu. Ayrıca Başkan Bozkurt tarafından TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a desteklerinden dolayı bir plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA