Başkan Bozkurt, şehit aileleri ile bayramlaştı

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ramazan Bayramı'nın 1. gününde şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Başkan Bozkurt'a ziyareti esnasında, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, İl Genel Meclisi üyeleri Umut Eroğlu ve Gültekin Özdemir eşlik etti. Başkan Bozkurt, Afrin şehitlerinden İbrahim Imış, Iğdır şehitlerinden Yasin Çubuk ve şehit Sabri Oymak'ın ailelerini ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı. Şehit aileleri ile birlikte hasbihal eden Başkan Bozkurt, ailelelere misafirperverliklerinden dolayı yürekten teşekkür ettiğini belirtti.

Başkan Bozkurt şehitlerin her zaman kalplerinde olduğunu ifade ederek baş taçları olduğunu dile getirdi. Başkan Bozkurt, "Şehitlerimizin bizim için canları pahasına şer odakları ile mücadele etmiş kahraman evlatlarımızdır. Onlar en yüksek rütbe ile onurlandırılmışlardır" dedi.

Kaynak: İHA