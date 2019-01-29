Başkan Bozkurt’tan Pervaneli’ye hayırlı olsun ziyareti

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Nurullah Pervaneli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Bozkurt, Müdür Pervaneli'ye hayırlı olsun temennilerini sunarak görevinde başarılar diledi. Müdür Pervaneli ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini ifade etti. Daha sonra bir süre hasbihal ederek, beraberinde gündemi değerlendirdi. Pervaneli'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Başkan Bozkurt, Şuhut ilçesinin yöresel tescilli yemeği olan keşkeği ifade eden plaket takdim etti.

Kaynak: İHA