Başkan Bozkurt’un 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılmasıyla birlikte her yıl 24 Temmuz günü kutlanan Basın Bayramı'nın anlam ve önemine değinen Başkan Bozkurt "Demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olan tarafsız, etik, ilkeli, hukuka uygun ve özgür basın, kamuoyunun da gözü, kulağı ve sesi olup aynı zamanda kamuoyunun kişisel hak ve özgürlüklerine saygıyı korumaktadır. Demokratik toplumlarda özgür ve tarafsızlık ilkesiyle icra edilen gazetecilik mesleği, çok farklı seslerin ve görüşlerin ifade edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Yerel ve ulusal tüm basın kuruluşlarımız halkın haber alma hakkını kullanması ve kamuoyu oluşturulmasında etkin görev almakta olup, bu mesleğe mensup değerli basın çalışanlarımız bu mesleği yerine getirirken de meslek ilkelerini ve etiğini gözetmesi de son derece önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle basında sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümünde Afyonkarahisardaki, Şuhut'taki ve ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm basın mensuplarının "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, meslek hayatlarında ve çalışmalarında başarılar diler, saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA