Başkan Bozkurt’un acı günü
Eskişehir'in İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un kayınpederi Hasan Hüseyin Ulusoy vefat etti.
Eskişehir'in İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un kayınpederi Hasan Hüseyin Ulusoy vefat etti.
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un kayınpederi Hasan Hüseyin Ulusoy'un İsmetpaşa Camisinde kılınan cenaze namazına AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, Günyüzü Belediye Başkanı Remzi Arayıt, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Mihalıççık Belediye Başkanı İsmail Uysal, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'ün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Ulusoy, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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