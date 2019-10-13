Başkan Bülent Öz, ’Barış Pınarı’ için dua etti

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan Ülkü Ocakları tarafından sabah namazında Barış Pınarı Harekatı için okutulan mevlitte hemşehrileriyle birlikte operasyondaki Mehmetçik için dua etti.

Çan Demirci Camii'nde sabah namazı sonrası şehitler, gaziler ve Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan Mehmetçikler için okunan mevlide katılan ve hemşehrileriyle birlikte dua eden Belediye Başkanı Bülent Öz, "Kalbimiz ve dualarımız kahraman askerlerimizledir. İkram edilen çorbalarımızı içtik. Allah kabul etsin" dedi.

Kaynak: İHA