Başkan Burhanettin Çoban’dan personele veda yemeği

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban 31 Mart'ta görev süresi dolacak olması dolayısıyla personeline veda yemeği verdi.

Düzenlenen yemeğe, Orman ve Su İşleri eski Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek, Belediye Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş, Belediye Başkanı Danışmanı Abdülkerim Çalışkan, Belediye Başkan Yardımcıları Ziya Arı, Ayfer Örten ve Sabri Demirkapu, daire müdürleri ve birim sorumluları ile memur ve işçi personel katıldı.

Yemekte konuşan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, geride kalan 10 yılda personeliyle birlikte çok güzel ve başarılı hizmetlere imza attıklarını söyledi. "Yaptığımız her başarılı işin arkasında sizler varsınız" diyerek personeline övgüler yağdıran Başkan Çoban; "Bizler ne kadar takım kaptanlığını yaparsak yapalım; sizlerin özverisi, desteği ve üstün gayreti olmasa başarı elde etmemiz mümkün olmazdı. Sizlerle birlikte sadece Afyon'da değil, Türkiye'nin her tarafında adından övgüyle söz edilen bir belediye yönetimi sergiledik. Hatta hizmetlerimiz sınırlarımızı aştı. Bugün Afrika'ya gidin belediyemizin dağıttığı 60 bin Kur'an-ı Kerim vardır, bugün Suriye'ye gidin orada pişen ekmeklerde bizim unumuz vardır, katkımız vardır. Arnavutluk'a gidin onlarca yatırımımız vardır. Bu yüzden 10 yıllık süre zarfında yüzümüzü hep ak ettiniz, bizi mahcup etmediniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok şey yapıldı ama iyinin daha iyisi var"

10 yıl süreyle belediye başkanlığı yapmanın büyük bir meziyet olduğuna dikkat çeken Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ise; "Vazifeler sınırlıdır, koltuklar temelli değil. 10 yıl başkanlık yapmış olmak çok güzel bir meziyettir. Başkanımız anlı açık bir şekilde yaptığı eserlerden bahsedecektir. Genel merkezimiz takdir etti. Biz kendisinden çok memnunduk inşallah kendisine yeni ve daha önemli vazifeler verilecektir. Genel merkezimizin takdiri ile bu görev vizyon sahibi Mehmet Zeybek kardeşimize verildi. Mehmet Zeybek kardeşimiz benimde yıllardan bu tarafa tanıdığım şehrül emin olacak bir kişi. Emanetin ehil bir şekilde teslim alınması çok önemlidir. Belediyenin mülküne, Afyonkarahisar'ın emanetine sahip olacak emin insan Mehmet Zeybek'tir. Büyük projelerimiz var. Çok şey yapıldı ama iyinin daha iyisi var. Afyonkarahisar'ı şaha kaldıracağız. Pek çok şehri şimdiden geçtik. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle muhteşem bir Afyonkarahisar için milletvekillerimiz, parti teşkilatımız ve belediye başkanımız ve çalışanlarımızla el ele gönül gönüle vererek gönül belediyeciliğini Afyonkarahisar'da tesis etmeye hep birlikte devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA