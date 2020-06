Başkan Büyükakın; “Büyük bir inanç ve sevdayla çalışıyoruz’’

Çayırova ilçesinde tamamlanan ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Büyük bir inanç ve sevdayla çalışıyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova ilçesi ile İstanbul'un Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi arasında yapılan geçiş köprüsünü, Turgut Özal Caddesi Köprü İkileme ve Çiftlik Caddesi Çayırova Bağlantı projelerini yerinde inceledi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Karahan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve teknik ekibin hazır bulunduğu incelemeler sırasında hazır bulundu. İlk olarak Çayırova ile İstanbul'un Tuzla ilçesi Şifa Mahallesini birbirine bağlayan araç geçiş köprüsünü yerinde gördü. Yaklaşık 21 Milyon TL'lik projenin ve planlanan projelerin son durumunu hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, "Vatandaşlarımız Çayırova ilçemizle Tuzla Şifa Mahallesi'nin buradan bir köprü ile bağlanmasını çok istiyordu. İki mahallemizi birbirini bağlayarak aslında Kocaeli ile İstanbul'u buradan bağlamış olduk. Bu bölgemizde yaşayan halkımızın da talebine cevap vermiş olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir inanç ve sevdayla çalışıyoruz" dedi.

Çayırova ilçesi ile İstanbul'un Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi arasında yapılan geçiş köprüsüyle iki mahallenin bağlanmış olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, "Burada aslında önemli bir alternatif ulaşım aksını da bağlamış olduk. Belli bölgelerde oluşan trafik yoğunluğunu da bu projeyle kentin farklı noktalarına dağıttık. Çok az bir peyzaj çalışmasının kaldığı bu projemiz şehrimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Biz Kocaeli'nin potansiyeline ve gücüne inanıyoruz. Bundan dolayıdır ki durmadan gece gündüz demeden şehrimiz ve milletimiz için çalışmaya, eser üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kocaeli'nin tamamında Büyükşehir Belediyesi'nin ortaya koyduğu her projenin tüm aşamalarını takip ettiğini söyleyen Başkan Büyükakın, "Her projemizin tüm safhalarını yakından takip ederken, sahada da mevcut durumu görmeye çaba sarf ediyoruz. Her ne kadar proje çizimleri üzerinden tüm detaylara hâkim olsak bile biz bunu yeterli görmüyoruz. Yerinde inceleyerek ve görerek hareket ediyor, bu şekilde projeleri üç boyutlu görme şansını yakalıyoruz. Bu sayede vatandaşımızı olumsuz etkileyebilecek farklı durumların ortaya çıkmasının da önüne geçme şansını yakalıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA