Başkan Büyükakın; “Hamurumuzu yoğuran gönül erenlerimiz vardır”

Erenler buluşmasına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Gerek Osmanlı gerek ondan önce kurduğumuz medeniyetler gerekse şimdiki devletimizin arkasında bizim ruhumuzu besleyen ve hamurumuzu yoğuran gönül erenlerimiz vardır" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ekim'e kadar sürecek Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Erenler Buluşması'nın açılışına katıldı. Programda konuşan Başkan Büyükakın, programın Anadolu'nun bir Türk-İslam beldesi olması için mücadele etmiş örnek şahsiyet sahibi kişiler tanıtılacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Programın önemine değinen Başkan Büyükakın, "O nasihati her okuduğumda yeniden beğeniyorum, yeniden feyz alıyorum. Gerek Osmanlı gerek ondan önce kurduğumuz medeniyetler gerekse şimdiki devletimizin arkasında bizim ruhumuzu besleyen ve hamurumuzu yoğuran gönül erenlerinin katkıları vardır. Biz onlarla ayakta duruyoruz" dedi.

"Anadolu erenleri özellikle 1071'de Anadolu'nun fethiyle bir mayalanma süreci başlattılar" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "O erenler aslında Horasan erenleridir. Hoca Ahmed Yesevi ve Hacı Bektaşi Veli gibi bu büyük insanlar, dinimizin ve kültürümüzün mirasını ham haline getirerek bize sunmuşlardır. Aslında onların bizlere öğrettiği, bizim bütün mirasımızın da ete kemiğe bürünmüş halidir. Anadolu erenleri aynı zamanda alperendir. Haklı olduğu davadan korkmayanlardır. O söz bizim medeniyetimizle hep devam etmiştir. Şeyh Edebali haklı olduğu zaman "Korkma" der, İstiklal Şairimizin yazarı Mehmet Akif "Korkma" diye başlar. Bunlar hep aynı sözlerin devamıdır. Bizi biz yapan değerleri hatırlamak lazım. Onlar kim, erenlerdir. Alperenleri Alperen eden erenlerdir" diye konuştu.

Türk toplumlarında erenlerin de önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Erenler kol kola girmişler bizim medeniyetimizin güzelliklerini onlara göstermişler. Balkanlarda bir güzel söz vardır. "Türk hasretlerle beklenendir" diye. Türk oraya ne yapmaya gider adalet götürmeye gider. Türk dedikleri aslında tek pare İslam'dır aslında. Papa'nın Fatih Sultan Mehmet Han'a gönderdiği mektupta, "Türklükten çık, Hristiyanlığa gir, sizi bütün topraklarımızın ve kutsal Roma İmparatorluğu'nun başına getirelim" diyor. Onlar bizi çok iyi anlıyorlar. Bakın biz ayağa kalktığımızda bir olmayı nasıl biliyorlar. Şimdi burnumuzun dibinde terör devleti kurmaya çalışıyorlar. Irak'ta başka başka yerlerde yaptıklarını yine yapmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükakın ayrıca, bu programın düzenlenmesinde emeği olan başta Semerkand Vakfı Kocaeli İl Başkanı Abdullah Erol olmak üzere ve tüm paydaşlara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: İHA