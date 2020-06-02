Başkan Büyükakın; ‘’Hedefimiz özgüveni yüksek sağlıklı nesiller’’

Köseköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen yarı olimpik yüzme havuzu projesini yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Hedefimiz özgüveni yüksek sağlıklı nesiller" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi'nde projelendirilen ve tamamlanma aşamasına gelen yarı olimpik yüzme havuzu projesini yerinde inceledi. Hayata geçirdikleri spor tesisleriyle 7'den 77'ye her vatandaşın bu merkezlerden faydalanmasını arzu ettiklerini incelemede dile getiren Başkan Büyükakın, "Spor tesisi yatırımlarımızla ülkemizin ve şehrimizin geleceğine de yatırım yapmış oluyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz, engellilerimiz ve siz kıymetli kadınlarımızın bu tesislerden özellikle faydalanmasını istiyoruz. Gelin bu tesislerimizi hep birlikte yaşatalım, çocuklarımızın ve gençlerimizin elinden tutarak bu merkezlerde spor yapmasına destek olalım" dedi.

Gençlik yıllarından itibaren spora olan ilgisini hiçbir zaman kaybetmediğini ve bu sevgiyle Kocaeli'de spor tesisleri inşa ettiklerini de inceleme sonrası vurgulayan Başkan Büyükakın, "Yüzme havuzumuzu çağın ihtiyaçlarına göre kurguladık. Her yaştan vatandaşımız burada arzu ettiği imkânlarla spor yapabilecek" şeklinde konuştu. Vatandaşlarımızın bu tesislerden azami düzeyde istifade etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Projenin neredeyse tamamlanma aşamasına geldiğini de vurgulayan Başkan Büyükakın, "İnşallah yapacağımız bir protokol ile bu tesisi Kartepe Belediyemize devredeceğiz. Buranın işletmesini onlar yapacaklar. Hem çocuklarımız için hem gençlerimiz için hem de hanım kardeşlerimiz için yapılacak etkinliklerle burası zenginleşecek. Böylelikle hem bölgedeki vatandaşlarımız mutlu olmuş olacak hem de belediyelerimiz vatandaşları hak ettiği hizmetleri vermiş olacak. Çocuklarımızla ilgili spor tasarımımızda önce küçük yaşta kendi yetkinliklerine göre bir spor alanı ile onları ilişkilendirmek, ondan sonra kendi istekleri ve dallarına göre süreci ilerletmek konusunda bir yaklaşımımız var. Gençlerimiz burada küçük yaşta spora başladıktan sonra yeteneklerine göre daha sonraki yaşlarda profesyonel çalışmalara yönlenme imkânına da kavuşacaklar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA