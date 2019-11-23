Başkan Büyükgöz, ‘Halk Meclisi’nde Hacı Halil Mahallesi ile buluştu

Mahalle Meclisleri kapsamında Hacı Halil Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni çarşı, merkezi caddeleri prestijli hale getirecek iyileştirme projeleri hakkında bilgiler aktardı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün göreve gelir gelmez başlattığı "Mahalle Meclisleri" toplantıları, hız kesmeden devam ediyor. Hacı Halil Mahallesi sakinlerinin katıldığı "Mahalle Meclisi" toplantısına ev sahibi Başkan Büyükgöz'ün yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar, belediye başkan yardımcıları Yusuf Burkut, Selamet Güner, Sedat Çelik, mahalle muhtarı, mahalle başkanı, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mahallenin sorunlarını ve talepleri ilk elden dinlemek üzere Mahalle Meclisi toplantılarını düzenlediklerini dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Şeffaf ve katılımcı belediyeciliği temele alan Gönül Belediyeciliğinin gereği olarak siz değerli hemşerilerimizle her platformda bir arada olma gayretindeyiz" dedi.

Çalışmaların hız kesmeden sürdürüldüğünü ifade eden Büyükgöz, "Bir sokakta, caddede ve bir mahallede meydana gelen eksiklikleri ve tamamlanması gerekenleri en iyi o mahallenin sakinleri bilir. Bu yüzden düzenlediğimiz Mahalle Meclislerimizde sizlerden gelen talepleri, önerileri ve şikayetleri alarak hizmetlerimizi bu gelen talepler doğrultusunda düzenleyip hayata geçireceğiz. Bu akşam siz değerli Hacı Halil Mahallemizin sakinlerinden talepleri ve şikayetleri alacağız. Bizlerle birlikte olan ilgili birim müdürlerimiz sorumluluk alanlarına düşen konularda notlarını alarak çözüm odaklı çalışmaları başlatacaklar. Söz verdiğimiz gibi ilçemizi birlikte yöneteceğiz" diye konuştu.

Selamlama konuşmasının ardından mahalle sakinleri tek tek sorunlarını ve taleplerini söz alarak Başkan Büyükgöz'e iletti. Başkan Büyükgöz, sınırları çarşı merkezi de kapsayan Hacı Halil Mahallesi'nde yeni çarşı, Şehit Numan Dede ve diğer merkezi caddeleri prestijli hale getirecek iyileştirme projelerini de en kısa sürede hayata geçireceklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA