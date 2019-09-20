Başkan Büyükgöz, mimar ve mühendislerle buluştu

Gebze Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda mimar ve mühendislerle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Kentimize hizmet ederken sizlerle birlikte atacağımız her adımda mevzuat anlamında, hak, hukuk adalet anlamında ne gerekiyorsa yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, TMMOB üyesi mimar ve mühendislerle düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Gebze Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yanı sıra, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, belediye başkan yardımcısı Yusuf Burkut, İnşaat Mühendisleri Odası Gebze Temsilcisi Ahmet Kadı, meslek odaları başkanları ve temsilcileri, belediyenin ilgili teknik müdürleri, mimar ve mühendisler katıldı.

Toplantıda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Kentin sorunlarına dair ortak akıl ve paylaşım başlatalım istedik. Bu kapsamda muhtarlarımızla başlattığımız toplantıların ikincisinde siz değerli mimar ve mühendis kardeşlerimizle bir aradayız. Konuk severliği için GTO Başkanı Sayın Çiler ve yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Kentin dinamiği olan her kesimin fikrini ve sözünü değerlendireceğiz. Bizim anlayışımıza ve felsefemize göre, bir binada bir evde mimariyi değerlendirecek olan o evi kullanacak olan ev halkı hane bireyleridir. Kentlerde de bu böyledir. Yapılacak hizmetlere, projelere notu verecek olan da bu kentin insanlarıdır" dedi.

"Kentimizi insanımızın ruhuyla, o ruha uygun çalışmalarla buluşturmak zorundayız" ifadelerine yer veren Büyükgöz, "Kente dair herkesin söz hakkı vardır. Bu paydaşların başında TMMOB bileşeni siz değerli mimar mühendis kardeşlerimiz gelmektedir. Kentimize hizmet ederken, şehrimizi geleceğe hazırlarken atacağımız her adımda; mevzuat anlamında, hak, hukuk adalet anlamında ne gerekiyorsa yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Kadim bir gelenek ve medeniyete sahip şehirlerde eşraf olur. Hızla gelişen, gelişmekte olan şehirlerde esnaf olgusu vardır.Biz istiyoruz ki; sizlerin de desteği ve katılımıyla Gebze'mizde de hızla, esnaf yapısını kadim şehirlerdeki gibi eşraf yapısını tesis edelim. Kentimizin tüm bileşenleriyle akıl, fikir, eylem ve hizmet birliği yapma gayretinde olacağız. Kent bilinci, kent algısı ve kültürünün geliştiği, yerleştiği bir Gebze hayal ediyoruz. İnanıyorum ki bu hedefe hep birlikte yürüyeceğiz. Sizlere katılımlarınızdan ötürü teşekkür ederken toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu.

Kaynak: İHA