Başkan Büyükgöz Ürdün’de Gebze’yi temsil edecek

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) toplantısında Gebze'yi temsil edecek.

UCLG-MEWA'nın aynı zamanda Sayman üye sıfatıyla yönetim kurulunda yer alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ürdün'ün Amman şehrinde gerçekleştirilecek olan Genel Kurul toplantısında Gebze'yi temsil edecek. Birliğin 9-10 Temmuz tarihlerinde Ürdün'ün Amman şehrinde düzenlenecek genel kurul toplantısına sayman üye sıfatıyla katılacak olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 01/01 ve 31/12 2018 dönemi mali yönetim komitesi raporunu da sunacak.

Kaynak: İHA