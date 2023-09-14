Başkan Büyükkılıç, 60 Milyon TL’lik yolda incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Turkovac'ın mucidi bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin ismini taşıyacak Zümrüt Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmalarını inceledi.

Kent merkezi ve kırsalda ulaşım konforunu arttıracak projelere imza atan büyükşehir belediyesi, altyapısı ve bisiklet yolları ile konforlu ulaşım imkânı sunan yeni ana arterleri hizmete sunmaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Bulvarı'nı Kayseri Havalimanı yoluna bağlayacak olan, Yakut, Zümrüt ve Saraybosna Mahalleleri içerisinden geçen Akmescit Caddesi ve Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Caddesi olarak adlandırılan, 60 milyon TL maliyetle projelendirilen yolda çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede sürdürülen çalışmaları yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kocasinan Bulvarı'nı havalimanına bağlayacak olan ana arter niteliğindeki, Turkovac'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin ismini taşıyacak yolda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç'a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkanları ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Bulvarı'nda incelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç; "Sosyal donatılarıyla, yeşil alanıyla, çevre düzenleriyle güzel bir semt ortaya çıktı. Bu semti süsleyen de güzel bir ana arter hayata geçirilmiş oldu. Dün itibariyle havaalanının hemen yanı başından Mimar Sinan Kavşağı'na kadar 6 kilometrelik bir ana arterimizin çalışmalarından söz etmiştik. Bugün o ana artere bağlanan Kocasinan Bulvarı'ndan başlamak suretiyle Bekir Yıldız Bulvarı'nı da geçerek havaalanı yoluna bağlanan 5 kilometrelik bir ana arteri hayata geçirmiş olacağız. Yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. Büyükkılıç, yol yapım çalışmalarının süreçleri hakkında da hatırlatmalarda bulunarak, "Kullanıma açıldı, asfaltı yapıldı, çizgileri çekildi, altyapısı tamamlandı. Bir yolun yapılması sadece üzerindeki asfalttan ibaret değil. KASKİ ile ilgili olan altyapı boyutu, elektrik şirketimizin yer altına kabloları alıp altyapıyı oluşturması, telekomun yaptığı çalışmalar, peyzaj çalışmaları derken en önemlisi kamulaştırma. Kamulaştırmayla ilgili vatandaşı incitmeden, gönlünde yer ederek, mağdur etmeden yolumuzun üstündeki eski yapıları giderme yönündeki çalışmalarımız, onu da tamamladık. Sonrasında üzerindeki asfaltla ilgili çalışmaları bitirdik" ifadelerinde bulundu.

Yeni yapılan yollarda bisiklet yoluna mutlaka yer verilmesine özel önem veren Başkan Büyükkılıç; "Tüm bunların yanında bisiklet yolunu da bu işin olmazsa olmazı olarak her zaman ilave ediyoruz ve yaya kaldırımı yanı başında bisiklet yolunu ekliyoruz. Çünkü Kayseri'mizin yapısı bisiklet yoluna çok uygun. Bisiklet şehri olması yönünde gayret gösteriyoruz" dedi. Büyükkılıç, kaldırımlara dikilen ağaçların yaya kullanımı açısından ve kaldırımların kullanım ömrü açısından sorun oluşturduğuna dikkat çekerek, "Ağaçları orta refüje dikiyoruz ve böylece estetiğini de konforunu da sağlayarak yolun bozulmasını, kaldırımın bozulmasını önlemiş oluyoruz. Bunların hepsi bir deneyimin sonunda ortaya çıkmış olan güzellikler. Kayseri'mize yakışıyor. Kayseri ulaşımın en rahat olduğu, hizmetin en güzel verildiği, uyum kültürü ile huzur şehri Kayseri. Kayseri'mizi çok seviyoruz, ekibimize teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun" şeklinde konuştu.

Bulvar çevresinde faaliyet gösteren esnafları da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşlar ve esnaflarla sohbet ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)