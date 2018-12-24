Başkan Büyükkılıç,

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç,Birleşik Kafkasya Derneği'ni ziyaret ederek, dernek tarafından düzenlenen Kalmuk Çayı programına iştirak etti.

Birleşik Kafkasya Derneği'nin Kalmuk Çayı programında Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, dernek üyeleri ile sohbet ederek, Çerkes kültürü ve sanatı hakkında fikir alış verişinde bulundular.

Çerkes kültürünün farkı bir yapısı ve farkındalığı bulunduğunu ve Çerkes'lerin Anadolu kültür mirası içerisinde önemli bir yeri bulunduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Bölgesel ve yerel kültür derneklerini önemsiyoruz. Çünkü bu Anadolu'nun özünde kültür zenginliği bulunmaktadır. Özellikle günümüzde bu değerler daha iyi anlaşılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak kültür ve toplum değerlerine önem veren her türlü çalışmaya ve etkinliği destek oluruz" dedi.

Kültür ve sanat etkinliklerini önemsediklerini çünkü farklı kültür ve değerleri taşıyan bireylerin birlik ve beraberlik içinde olmasında toplumsal dayanışmayı gerçekleştiğini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Birleşik Kafkasya Derneği'nin Kalmuk Çayı etkinliği ile tam bir kış çayı olan Kalmuk çayını yudumlarken aslında birlik ve beraberlik ve barışı paylaştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA