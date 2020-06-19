Başkan Büyükkılıç, "Avrupa Hareketlilik Haftası" tanıtım topantısında

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen "Avrupa Hareketlilik Haftası Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç "Her zaman Avrupa Hareketliliği Haftasında etkinliklerde yer alıyoruz. Şehrimize yüreklendirip, gençlerimize sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sürekli etkinlik yapan ve yıl boyunca hareketliliği oldukça önemseyen Başkan Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon tarafından düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası Tanıtım Toplantısına katılarak, bu konudaki görüşlerini bildirdi. Toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de konuşmacı olarak yer aldı.

Bisiklet yollarına çok fazla değer verdiğini ve Kayseri'de de bu bilinci oluşturmak istediğini ifade eden Başkan Büyükkııç, "Kayseri'de hamur işlerine ağırlık veren beslenme kültürü var. Metabolik sendrom diye de bir rahatsızlık var. Bizim Kayseri'mizin arazisi de düz. O yüzden bisiklet bizim olmazsa olmazımız. Bunu çok önemsiyorum. Yaptığımız yeni projelerde, yeni çalışmalarda yer alması yönünde de gayret gösteriyorum" dedi.

1 Milyon 260 bin m2'lik Hava İkmal Millet Bahçesi'nin içerisine de 7 kilometre bisiklet yolu yapılacağını belirten Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu;

"Dünya'nın en büyük parklarından birisi olacak olan Hava İkmal Millet Bahçe'mizin içerisinde 7 km bisiklet yolu söz konusu. 2'nci bir Keykubat Millet Bahçesi projemiz var. Onun içinde de o kadarlık bisiklet yolu olacak inşallah. Ali Dağı etrafında 360 diye nitelendirilen 10 km'lik bir projemiz var. Onun bünyesinde bisiklet ortamını en güzel şekilde uygulayacağız. Biz bu konuyu çok önemsiyoruz. Her zaman Avrupa Hareketliliği haftasında etkinliklerde yer alıyoruz. Şehrimizi yüreklendirip, gençlerimize sahip çıkıyoruz. Bu konu sizlerde önem verdiğiniz için, sizleri takdir ediyoruz. Pandemi süresince araba kullanımda artış oldu ama bu bir geçiş süreci. Bunu aşacağız. Bizim şehrimiz bunu fırsat bilerek geleceğin projelerini bu süreçle buluşturuyor. Sihirli kelimeler sıfır emisyonlu ulaşım. Bundan tam 10 yıl önce Melikgazi Belediye Başkanlığım zamanında elektrikli arabaları Kayseri'mize ilk getirenlerden birisiyim. O açıdan bisiklet konusunda da örnek olmaya çalışıyoruz. Şu anda bizim KAYBİS, vasıtasıyla uydudan takip edilen sistem ile özellikle tramvayımızın olduğu güzergah üzerinde bisiklet yollarımız mevcut. Kayseri'miz 4 tane üniversitesi olan 75 bin öğrencisi olan bir şehir. O yüzden bizim bisiklet noktalarımız var. KAYBİS, kartıyla bisikletleri alıyorlar. Daha sonra da istedikleri merkez noktalara bırakıyorlar. Biz onu tekrardan merkeze getiriyoruz. Bu çalışmamızı da daha da geliştirme yolunda gayret gösteriyoruz"

Kaynak: İHA