Başkan Büyükkılıç Kayseri Şeker’de

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret ederek, tarımsal ve güncel konulara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcüman, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı ve İmar Daire Başkanı Ali Süslü ile birlikte Kayseri Şeker'e gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Başkan Akay ve şirket yöneticileri ile görüşerek, başarılı geçen kampanya dönemi, tarımsal ve güncel konular ile ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular. Kayseri Şeker Fabrikası'nın 2019-2020 kampanya dönemi ve tarımsal çalışmaları hakkında da bilgiler veren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'in hedefleri ve projeleri ile ilgili de Başkan Büyükkılıç'a ayrıca bilgiler sundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akay, Orta Anadolu ve Türkiye'nin büyük değeri olan Kayseri Şeker'e destek olan şehrin tüm yöneticilerine ve Başkan Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise Kayseri Şeker'in Türkiye'de çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, çiftçilerin ekmek kapısı olan Kayseri Şeker'e, yöneticilerine ve çalışmalarına çok değer verdiklerini ifade etti.

Kaynak: İHA