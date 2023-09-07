Başkan Büyükkılıç’tan hayırsever Özderici ailesine özel teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Dr. Mustafa Adnan Özderici Anestezi Sonrası Yoğun Bakım Ünitesi açılış programına katıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Büyükkılıç’tan hayırsever Özderici ailesine özel teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Dr. Mustafa Adnan Özderici Anestezi Sonrası Yoğun Bakım Ünitesi açılış programına katıldı.

Özderici Vakfı tarafından hayata geçirilen Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde Dr. Mustafa Adnan Özderici Anestezi Sonrası Yoğun Bakım Ünitesi açılışı törenle yapıldı. Törene Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, hayırsever iş insanı Ali Rıza Özderici ve Ahmet Özderici, Vakıf Başkanı Turgay Bayrı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile daire başkanları katıldı.

Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, Kayseri'nin hayırsever şehir olarak anıldığını belirterek, Özderici ailesine teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi'nin ülke için önemine dikkat çekerek, "Erciyes Üniversitemiz, özelde de Tıp Fakültemiz ayrıca dünyada kendisinden söz ettiren araştırmacı üniversitemizin gurur kaynağı olan tıp fakültesidir. Fedakâr öğretim üyesi meslektaşlarım, doktor kardeşlerimle her zaman onur ve gurur duyuyor, ayrıca dua ediyoruz. Değerli dekanımızın da, muhterem hocamıza, isimsiz kahraman olarak nitelendirdiğimiz bakış açısıyla, fakültemizi, üniversitemizi daha iyi noktalara taşımak için gayretlerini biliyoruz. Doktor ağabeyi olarak her zaman yanındayız" diye konuştu.

Büyükkılıç'tan engelsiz yaşam merkezi teşekkürü

Türkiye'nin alanında en kapsamlı engelsiz yaşam merkezlerinden biri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi için ayrıca hayırsever Özderici ailesine teşekkür eden Büyükkılıç, "Biz sizlerle onur duyuyor, ellerinizden öpüyor, hayırlı, sağlıklı ömürler diliyoruz. Belediyemiz bünyesinde Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'miz Türkiye'de kendisinden söz ettiren, hayırseverliğin en zirvesi olan anlayışla şehrimize, ülkemize hizmet eden bir kuruluştur. Değerli vakfımıza, aileye özellikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu da anestezi sonrası yoğun bakım ünitesinin Kayseri için bir ihtiyaç olduğunun altını çizerek, "Bugün Özderici Vakfımızın ve değerli aile üyelerinin yaptırdığı anestezi sonrası yoğun bakım ünitemizin açılışı için bir araya geldik. 8 yataklı, dünyanın en modern yoğun bakımlarından birinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu şehir için çok büyük bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyaç noktasında aile üyelerimiz sağ olsunlar bizim taleplerimizi karşılıksız bırakmadılar. En başta Özderici Vakfı'na, değerli aile büyüklerine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Kemaloğlu Başkan Büyükkılıç'a ayrı bir sempati duyduklarını ve kendisini sevdiklerini belirterek, "Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız da davetimizi kırmadılar, icabet ettiler. Kendisi bizim meslektaşımız olduğu için ayrı bir sempati duyuyoruz, kendisini ayrıca seviyoruz. Bu ünite üniversitemize, hastanemize hayırlı, uğurlu olsun inşallah" dedi.

Kurdele kesimi yapılarak açılışı gerçekleştirilen Dr. Mustafa Adnan Özderici Anestezi Sonrası Yoğun Bakım Ünitesi gezildi.

Konuşmaların ardından hayırsever Özderici'ye plaket takdimi yapılarak, pasta kesildi.

Başkan Büyükkılıç’tan hayırsever Özderici ailesine özel teşekkür

Başkan Büyükkılıç’tan hayırsever Özderici ailesine özel teşekkür

Başkan Büyükkılıç’tan hayırsever Özderici ailesine özel teşekkür

Başkan Büyükkılıç’tan hayırsever Özderici ailesine özel teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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