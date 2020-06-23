Başkan Büyükkılıç’tan spor tesislerine tam destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas'ta planlanan Spor Lisesi'nin yapılacağı bölgede incelemeler bulundu. Başkan Büyükkılıç, Spor Lisesi'nin zemin etütü ve proje çalışmalarının başladığını ve projenin çok yakında ihaleye çıkacağını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın Ankara'da gerek bakanlık gerekse ilgili kurumlar nezdinde yaptığı temaslar ve ikili görüşmeler meyvesini verdi. Talas'a yapılacak olan Spor Lisesi'nin zemin etütü ve projesi çalışmaları başladı ve çok yakında ihaleye çıkacak. Bu kapsamda şehre yapılacak olan Spor Lisesi'nin gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Büyükkılıç, "Gençlik Spor Bakanımız hatırlanacağı üzere Kayseri'mize teşrif ettiler. Daha sonraki görüşmelerimiz de biz kendisiyle değerlendirme toplantısı yaptık. Kendileri bize, "ne diyorsanız o" mantığı içerisinde rahatlatıcı bir yaklaşımı oldu. Bunun sonucunda da meyvelerimizi almaya başladık. Her şeyden önce bakanımıza ve kıymetli ekibine ve talimatları veren Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür ederim" dedi.

Ülkemizin 83 milyona ulaşmış bir insan kaynağı olduğunu ve Avrupa'nın açık ara en genç nüfusuna sahip ülke olduğumuzu ifade eden Başkan Büyükkılıç şöyle konuştu:

"Müthiş bir genç nüfus potansiyelimiz var. Ancak buna rağmen uluslararası müsabakalar için yeterince sporcu yetiştiremiyoruz. Sporcu havuzunda ne kadar çok gencimiz olursa bu havuzdan o kadar çok başarılı sporcular çıkarabiliriz. Yapılacak olan spor lisemizle beraber hedeflerimize ulaşmamız daha kolay olacak. Gençlerimiz için bu tür yatırımlara daima destek vermeye devam edeceğiz. Şehrin altyapısına verdiğimiz önem kadar insan alt yapısına da önem veriyoruz. Sporda, kültürde, sanatta, bilimde ve diğer alanlarda da alt yapıların güçlü olmasına özen gösteriyoruz.

Talas Bölgesi'nde Spor Lisesi için arsayı seçtiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 24 derslikli bir spor lisesi olacağını iki kattan oluşan spor lisesinin ilk katında ferdi sporların, ikinci katında ise daha çok voleybol, basketbol gibi sporların yapılacağını kaydetti. Çalışmalarından ötürü Gençlik ve Spor Bakanına teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "İnşallah dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin getirdiği bereket ile Kayseri'mize çok önemli eserler kazandırılmanın çok önemli olduğunu belirtiyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Kaynak: İHA