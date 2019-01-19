Başkan Cabbar ziyaretlerine devam ediyor

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan'la birlikte Develi'deki esnafları ziyaret ederek hasbihâlde bulundu.

31 Mart seçim sürecini değerlendirerek esnaflardan dua ve destek beklediklerini belirten Başkan Cabbar, "Esnaflarımız toplumumuzun can damarlarıdır. Bu soğuk kış gününde bizlere dost muhabbetinin sıcaklığını yaşatan esnaflarımıza bir kez daha Allah'tan kolaylıklar ve kazançlarında bereket diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA