Başkan Çağırıcı sosyal medya kullanıcılarıyla buluştu

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçedeki sosyal medya kullanıcılarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Samimi ve sıcak bir havada geçen buluşmada takipçileri, Başkan Çağırıcı'ya caps'lerden ve videolardan oluşan sürprizler yaptı. Çağırıcı, "Sosyal medyadan sürekli etkileşim halinde olduğumuz hemşehrilerimizle yüz yüze gelmekten büyük bir mutluluk duydum" dedi.

Halk meclislerinden öğrenci buluşmalarına, halk görüşünden esnaf toplantılarına kadar birçok platformda vatandaşlarla buluşan Lokman Çağırıcı, sosyal medyadan kendisini takip edenlerin davetine "Evet" dedi. Bunun üzerine ilçede bulunan sosyal medya kullanıcıları, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde kahvaltı organize etti. Kahvaltılı programa yaklaşık 500 kişi katıldı. Bazı katılımcılar bu özel gün için kendi evlerinde yaptıkları kek ve börekten de getirdi. Gençler, kahvaltı davetine icabet eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'yı coşkulu bir şekilde karşıladı.

Başkan Çağırıcı, yaptığı selamlama konuşmasında, "Farklı ortamlarda, farklı programlarda zaman zaman bir araya geliyoruz ama böyle gönül birlikteliğinin olduğu bir programda bir araya gelmek gerçekten bizler için büyük bir mutluluk. Burası gönül dostlarından oluşan güzide bir topluluk. Kendi aralarında böyle bir program yapan tüm dostlara teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan sürekli etkileşim halinde olduğumuz hemşehrilerimizle yüz yüze gelmekten büyük bir mutluluk duydum" dedi.

Kendisinin de aktif bir kullanıcı olduğunu belirten Çağırıcı, şöyle devam etti:

"Bağcılar'da 750 bin nüfus var. Bana gelen tüm mail ve paylaşımlardaki dilek, temenni ve şikayetlerin hepsini görüyorum. Tamamını kontrol ve takip ediyorum. Hemşehrilerimiz 7 gün 24 saat boyunca gerek telefonumdan, gerekse sosyal medya adresimden bana rahatlıkla ulaşabilirler. Amacımız, kıymetli vatandaşlarımızla doğrudan iletişim kurmak ve sorunlara anında hızlıca çözüm üretebilmek."

"Seviyorsak sebebi var" pankartı Çağırıcı'yı mutlu etti

Konuşmasının ardından Başkan Çağırıcı, yüz yüze ve Facebook, Instagram ile Twitter üzerinden kendisine yönlendirilen sorulara cevap verdi. Programın ilerleyen dakikalarında gençler, Çağırıcı'nın fotoğraflarından oluşan caps'ler ve videolardan oluşan bir sunum yaptı. "Bağcılar seninle gurur duyuyor", "Seviyorsak sebebi var" ve "Gelecek seçim için değil gelecek nesil için" yazılı pankartlar ise Çağırıcı'yı mutlu etti.

Başkanın sıkı takipçilerinden olduğunu söyleyen Halil Sancar, "Başkanımız sosyal medyayı kullanmayı çok iyi biliyor. Kendisine yaptığımız bütün yorumlara cevap veriyor. Güler yüzlü, samimi ve içten biri olması çok hoşuma gidiyor" derken, Duygu Bozdemir de, "Güneşli Mahallesi'nden ailecek geldik. Çok güzel bir gün geçirdik. Bizi kırmayıp zamanını bize ayıran başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Program sonunda sosyal medya kullanıcıları, Başkan Çağırıcı'yla çekildikleri fotoğrafları #bizimbaskan hashtagiyle kendi hesaplarından paylaştı.

Kaynak: İHA