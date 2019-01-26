Başkan Cahan Gazilere verdiği sözü yerine getirdi

Uşak Belediyesi'nin Türkiye Muharip Gaziler Derneği Uşak Şubesi için inşa ettiği yeni binanın açılışı gerçekleştirildi.

Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah Cahan, Kıbrıs Gazileri'ne verdiği sözü tutarak yeni binalarına kavuşturdu.

Eski yeri Belediye İş Hanı olan Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin Uşak Şubesi, Uşak Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi'nde inşa edilen yeni merkezine taşındı. Derneğin ilk misafiri Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah Cahan oldu. Yeşillikler içinde hak ettikleri yeni dernek merkezine kavuşan gaziler mutluluğunu dile getirdi. Ankara- İzmir Yolu üzerinde, civarı park ve bahçelerle çevrili yeni bina Gazilerin rahat kullanımı için Başkan Cahan yeni binanın yapım aşamasındaki her detayı yakından takip etti. Başkan Cahan, Türk Milleti'nin medarı iftiharı olan Gazilere yeni ve ferah bir mekan kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Gazilerin baş tacı ve Uşak'ın emaneti olduğunu dile getiren Başkan Cahan, "Gaziler bizim kıymetlimiz. Bizler onların bir dediğini iki etmedik. Onları böyle güzel bir mekana kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin en güzel yerlerinden biri olan, civarında park ve bahçesi bulunan bu yeri onlara tahsis etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vatan, bu millet, bu devlet için canlarını ortaya koydular ve bizde elimizden geldiği kadar onlara yakışır güzel bir mekânı hizmetlerine sunduk" diyerek gazilerin yeni binasının hayırlı olmasını temenni etti.

Gaziler Başkan Cahan'a kendilerine tahsis ettikleri yeni mekan için teşekkür plaketi takdim ettiler.

Kaynak: İHA