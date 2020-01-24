Başkan Çakın pazar yeri konusunda geri adım attı

Uşak'ta Belediyesinin pazar yerini taşıma kararına esnaf itiraz etti. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile görüşmeye giden birkaç esnaf ve vatandaştan sevindiren haber geldi.

Dikilitaş Mahallesi 2. Çoşkun Sokak'ta 5 yıldır her cuma günü aynı yere kurulan yaklaşık 50 esnafın bulunan pazar yerini Uşak Belediyesi Taşlık mevkine taşınması kararı aldı. Bugün sabah saatlerinde tezgahlarını açmak için pazar alanına gelen vatandaşlar zabıtalarla karşılaştı. Yaklaşık 2 hafta önce pazarcı esnafına tebligat yapan zabıta ekipleri sabah saat 03.00 sıralarında 2. Coşkun Sokak'a gelerek pazarcıların tezgah kurmasına, meyve ve sebzeleri araçlardan indirmesine izin vermedi. Taşlık mevkiinde imkanların kısıtlı olması ve müşteri potansiyelinin düşük olmasından dolayı taşınmak istemeyen esnaf pazar alanında toplandı. Hem pazar esnafı hem de çevrede oturan vatandaşlar Taşlık adı verilen bölgeye pazar yerinin taşınmasına tepki gösterdi.

Çevrede yaşayan vatandaşlar çoğunluğunun yaşlı olması ve cuma namazından çıkan vatandaşların evlerine giderken alışveriş yapmaları için burada pazar olması kendilerine kolaylık sağladığını dile getirdi. Pazarcı esnafına çevredeki vatandaşların destekleri ise gözden kaçmadı. Öte yandan pazarcı esnafı ve mahalle sakinlerinden oluşan bir heyet Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile görüşmeye gitti. Görüşme sonrası zabıta ekipleri, gelen talimat doğrultusunda haziran ayının sonuna kadar ertelendiği pazarcı esnafına ve mahalle sakinlerine bildirdi. Öğleden sonra pazar tekrar kurularak satışlar başladı.

"Bütün mahalle sakinleri mağdur"

Mahalle sakinlerinin kendilerinden şikayetçi olması halinde gönüllü olarak gideceklerini belirten pazarcı esnafı İbrahim Çelik, "5 senedir eski başkan Nurullah Cahan'dan beri pazar tezgahı açıyoruz. Bizimle buradan kalkması için uğraşıyorlar. Şu anda burada ki bütün mahalle sakinleri mağdur, biz mağduruz. Neden mağduruz, biz burada hizmet yapıyoruz. Yaşlılar var gidenler var gidemeyenler var. Eğer bizden mahalle sakinleri ve yahut cemaat bizden şikayetçi ise bizi istemiyorlar ise burada biz gönüllü bir şekilde gideriz. Kalkarız yani zorluk çıkartmayız. Ama mahalle sakini de istiyor, cemaatte istiyor. Halk istiyor. Şu anda halkı karşısına aldı, cemaati karşısına aldı, herkesi karşısına aldı, Şu anda Taşlık'ın orada bir yer çizmişler. Ne kuş geçer ne kervan geçer. Başkan diyor ki ben sizi mahsustan oraya verdirtirdim. Siz kendi keyfiniz ile gitmezseniz. Zaten satış olmayacak kimse gelmeyecek oraya ve artı oraya gittik diyelim. Ne tuvaleti var, ne lavabosu var, ne bilmem nesi var. Hiç yiyecek içecek zaten yok. Bu insanları mağdur etmeye gerek yok" dedi.

"Yaşlı vatandaş yukarıya nasıl çıksın"

Yaşlı bir insanın uzaktaki pazara gitmesinin zor ve cami cemaati için pazarın bu alanda olmasının kolaylık sağladığını dile getiren Ahmet Çamtepe, "Yani şu sokağa atılmasın hiç bir şey, arabada durdurulmasın. Ama bu sokağa üst sokağa atılsın. Burada camiden yaşlı birisi 80 yaşında bir adam camiden çıktığı zaman eşine 2 kilo bir şey götürüyor. Tepeye giderse nasıl götürür. Bunu söylüyoruz biz. Yazık değil mi bir yaşlı vatandaşları yukarıya gitmesi. Salı pazarına gidemiyor. Evi yakın cemaat buraya namaz kılmaya geliyor. Yani bizim istediğimiz bu" diye konuştu.

Kaynak: İHA