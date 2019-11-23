Başkan Çakmak, Öğretmenler Gününü kutladı

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayan Başkan Çakmak, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü, bugün kendisini tüketip bize ışık olan, bu ülkemizin aydınlık geleceği için ter döken, bizler için çalışıp çabalayan, fedakar öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha düşünüp anlamamızı sağlayan önemli bir gündür. Başöğretmen Atatürk diyor ki dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. Öğretmenler geleceğin mimarıdır. Şu bir gerçek ki eğitimin kalitesi hiçbir zaman öğretmenin kalitesini aşamaz. Yetkililere çağrımız, öğretmenlerimiz meslek onurlarına yakışır bir yaşama kavuşturulmalı, öğretmenler meslek kanunu çıkartılmalı, öğretmenlerin ek iş yapmadan geçinebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, insan onuruna yakışır bir ücret verilmelidir. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almamalı, öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Gününde birer maaş ikramiye verilmelidir. Sözleşmeli ve ücretli öğretmen uygulamasına son verilmeli, tüm öğretmenler kadroya alınmalıdır. Okullardaki öğretmen açığı giderilmeli, kırsalla öğretmen arasındaki ilişki yeniden kurulmalı, devlet okullarının tüm ihtiyaçları genel bütçeden karşılanmalı, kamu kaynaklarının özel okullara aktarılması uygulamasına derhal son verilmelidir. Okul ve derslik sayısı artırılarak, ikili eğitime ve birleştirilmiş sınıf uygulamasına son verilmelidir. Öğretmenin en büyük destekçisi, okul aile birlikleri yasal statüye kavuşturulmalıdır. Hak ettikleri özlük ve sosyal hakların biran önce artırılması ve bir an önce öğretmenlerimiz hak ettiği değeri görmeli diyoruz başta Başöğretmenimiz Mustafa kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar saygı ve sevgilerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA