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  3. Başkan Çalışkan’dan Rektör Uysal’a ziyaret

Başkan Çalışkan’dan Rektör Uysal’a ziyaret

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Başkan Çalışkan’dan Rektör Uysal’a ziyaret

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Fatih Çalışkan, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada; "Rektör ve Rektör Yardımcılarımıza Meslek Yüksek Okulumuz ile ilgili projelerimizi sunduk. Bizlere göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Çalışkan’dan Rektör Uysal’a ziyaret

Başkan Çalışkan’dan Rektör Uysal’a ziyaret

Kaynak: İHA

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