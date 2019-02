Başkan Çalkaya, Balçovalılara seslendi

Balçova Belediye Başkanı ve CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Çalkaya, Balçova'da vatandaşlara seslenerek, "Bu ülkede demokrasi rayına oturana kadar uyumak yok, yatmak yok. Çalışacağız. Demokrasi rayına oturana kadar uyku bana haram" dedi.

İzmir'de CHP'den Balçova Belediye Başkanı Adayı olarak gösterilen mevcut başkan Mehmet Ali Çalkaya, ilçenin Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etti. Başkan Çalkaya, "Bu ülkede demokrasi rayına oturana kadar uyumak yok, yatmak yok. Çalışacağız. Demokrasi rayına oturana kadar uyku bana haram. Hepimiz koşturacağız. Burası Balçova buradan çıkış yok. Mart'ın sonu bahardır. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Bu ülkenin bütün topraklarında çiçekler açacak" diye konuştu.

"Bu benim hakkım"

15 yıldır belediye başkanlığı yaptığını söyleyen Başkan Çalkaya, adaylığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla yargılandığı davada aldığı ceza nedeniyle düşürüldüğüne dair iddialara değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlarca özel müfettiş geldi gitti. Didik didik ettiler, hiçbir zaman halkın tek kuruşunu ne yedik ne de yedirdik. Bu kentin parasını kendi paramız kadar iktisatlı, doğru kullanarak harcadık. Bir insanı nasıl götürürsünüz; "hırsız" diyemezsiniz, "çaldı" diyemezsiniz, "yüz kızartıcı" diyemezsiniz, siyasi oyunlarla göndermeye çalışırız. Ankara Garı önünde 110 insan vefat etti. Ciddi bir rakamdı. Bu ülkenin insanı, her yurttaş gibi hakkımı kullanmak için yürüyüşe katıldım. Demokrasilerin en büyük özelliği bu. Toplanacaksınız, düşüncelerinizi özgürce anlatacaksınız. Ben de aynısını yaptım. Katıldım protesto ettim. O benim en büyük hakkım."

"2 yıldan aşağı cevap gelsin başkanlığı bırakırım"

Süreci anlatan Başkan Çalkaya, "Ben o hakkımı kullandım diye apar topar aldılar. İfade, mahkeme hakime 10 kez erteledi mahkemeyi. "Emekli olacağım yanlış karar vermek istemiyorum" dedi. Hakime hanım 11 ay 20 gün ceza verdi. Para cezasına çevirdiler. Bir üst mahkemeye başvurduk. "Biz itiraz ediyoruz bu bizim hakkımız" dedik. 5 ayda bir üst mahkemeden itirazımıza 2 yıldan aşağı cevap gelsin başkanlığı bırakırım; 5,5 ayda geldi. 25 Ocak 2019'da karar geldi. Hedef, "her yıl artan oy oranları ile gelen başkanları başka türlü götüremeyiz, milli irade anlayışımız bu kadar', seçim kurulu ketenpere ile almaya çalıştılar. İl Seçim Kurulu da aynı kararı verdi. Şimdi Ankara'ya gidiyor" dedi.

"Başkan olmam, olmamam önemli değil"

17 yaşından beri siyaset yaptığını ifade eden Çalkaya, şöyle devam etti: "Bu ülkenin insanını sevdim, mücadele ettim. Çok da bedel ödedim. Pişman değilim. Bu ülkenin insanını seveceksin, gerekirse sandalye üzerine çıktığında tekmeyi kendin vuracaksın. Başkan olmam, olmamam önemli değil. Halka hizmet edeceğim. Ben burada kimsesizin kimsesi olmaya devam edeceğim. Siz hiç merak etmeyin. Bir çocuk okula başlarken çantası yoksa ona çanta olacağım. Bir çocuk okula aç gidiyorsa ona simit olacağım, peynir olacağım. Evde tüp yoksa, saçını yıkamayan annemi yolda yakalayacağım, tüp olacağım. Biz kolay kolay kazınmayız. Balçova'yı iyi tanıyorum."

"Bu kent bir şeyin kalesiyse demokrasinin kalesidir"

Çalkaya'ya destek vermeye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer de, "Hem Çalkaya çok şanslıymış, hem de sizler şanslısınız ki 15 yıldır büyük bir bağla birbirinize bağlanmışsınız. Bu her belediye balkanına nasip olacak bir şey değil. Türkiye'de 10 tane belediye başkanının adını sayarsanız iz bırakanlar içerisinde, herhalde Mehmet Ali Çalkaya Türkiye'nin en öncü belediye başkanlarından biridir. Türkiye'de rejim değişti ve her gün iktidarın merkezi otoriteyi güçlendirdiği, otoritenin giderek merkezde toplandığı düzene gidiyoruz. Demokrasiden her geçen gün biraz daha uzaklaşıyoruz. Bu çok tehlikeli bir gidiş. İktidarın bir kişinin dudağının arasında olması bu memleketin insanlarına en büyük haksızlıktır. Bu memleket, demokrasiyi özümsemiş insanların memleketidir. Bizi demokrasiden kopartamazlar. Eğer bu kent bir şeyin kalesiyse demokrasinin kalesidir. Onun taşlarını tek tek sizler ördünüz. O demokrasiyi sonuna kadar savunmak zorundayız. Burada hepimizin içini parçalayan bir şeyle karşı karşıyayız. Bu memlekette kimlerin neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Halka mal olmuş başkanın hakaret dolayısıyla 11 ay 20 günlük ceza ile seçilme hakkının elinde alınması kamuoyunun vicdanını yaralıyor. Hepimizin kalbi yaralı, vicdanı yaralı, onun için buna teslim olmamak zorundayız. Rıza göstermemek zorundayız. Başkanımıza sahip çıkmak zorundayız. Bu hepimizin vicdan, namus borcudur. Nasip olur da başkan olursam, Çalkaya da başkanlık görevinden uzaklaştırılırsa tüm belediye başkanlarımız ile birlikte onu yalnız bırakmayacağımıza, yanında duracağımıza söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

"Hukuki süreç devam ediyor"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise, Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının engellenmek istendiğini iddia ederek, "Hukuki süreç devam ediyor. Demokrasiye darbe vurulmaya çalışılıyor. Halkın iradesine darbe vurulmaya çalışılıyor. "Mutsuzuz, üzgünüz, içimiz buruk" dedim ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var; "umutsuz durum yok umutsuz insan vardır." Biz umudumuzu yitirmeyeceğiz. Başkanımızı kimseye yedirmeyeceğiz" dedi.

