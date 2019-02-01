Başkan Can, aday tanıtım toplantısını değerlendirdi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 31 Mart Yerel seçimler belediye başkanı adayları tanıtım toplantısını değerlendirerek, "Önce Millet Önce Memleket diyerek çıktığımız yolda Cenabı Allah zafer nasip etsin" dedi.

"Memleket İşi Gönül İşi" şiarıyla hizmet için yola çıktıklarını kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can; "Önce millet önce memleket, memleket işi gönül işi diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bizler de canla başla ilk günkü heyecanla dedik, haydi bismillah dedik, hizmet yolculuğuna çıktık. Başkentimizde 4'üncü yerel yönetimler seçimimiz olan 31 Mart yerel yönetimler seçimi başlangıcı cumhurbaşkanımızın liderliğinde tevazu, samimiyet ve gayretle düsturu hedef alınarak açıklandı. Cenabı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. 31 Mart yerel seçimlerinde bizlere ve arkadaşlarımıza zafer nasip etsin. Şehirlerimiz ve ülkemiz için hayırlı hizmetlerde bulunmayı bizlere görev kılsın. Bilecik'imizle birlikte, Bozüyük Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Adayımız Mustafa Kürek, Söğüt Belediye Başkanı Adayı Osman Yılmaz, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Gölpazarı Belediye Başkanı Adayı Hayri Suer, Yenipazar Belediye Başkanı Adayı Zafer Atılgan, İnhisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Kepez, Vezirhan Belediye Başkan Adayı Kemal Gergin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna'ya çıktıkları hizmet yolculuğunda başarılar ve kolaylıklar nasip etsin" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA