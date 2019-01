Başkan Can ailelerle buluşmayı sürdürüyor

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, kent sakinlerini evlerinde ziyaret ederek duygularına ortak oluyor.

Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla iç içe olan Belediye Başkanı Nihat Can, eşi Nesrin Can ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde kent sakinleri ile bir araya geldi. Ziyaretleri kapsamında ilk önce Beşiktaş Mahallesi Beşyüzevler Sitesi sakinlerinin çay davetine katılan Belediye Başkanı Nihat Can, daha sonra eşi Nesrin Can ile birlikte Nazmi Er ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretleri kapsamında Fevzi Demiray ailesinin çay ikramına da katılan Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, AK Parti Kurucu İl Başkanlarından İbrahim Ertan ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, son olarak ilin sakinlerinden İrfan Yerci'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretleri hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Nihat Can, "Hemşerilerimizi ziyaret ederek, acılarını ve sevinçlerini paylaştık. Cenabı Allah ülke ve millet olarak, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir gelecek nasip etsin. Vefat eden kardeşlerimize ve büyüklerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Hasta olan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA